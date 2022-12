„Sterne“ für Schulen und Kitas

Kreis Biberach (sz) - Die Kommunale Gesundheitskonferenz hat insgesamt 67 Sterne an 15 Schulen und 15 Kindertagesstätten für die nachhaltige Umsetzung von Gesundheitsförderungs- und Präventionsthemen vergeben. An Schulen wurden Sterne für die Kategorien Bewegung, Ernährung, Sucht- und Gewaltprävention, sowie Körper- und Medienkompetenz verliehen. Kindertagesstätten erhielten Sterne in den Bereichen Bewegung, Ernährung, Suchtprävention und Zahngesundheit. Dies teilt die Kreisverwaltung mit.

Beworben hatten sich Einrichtungen, die ein oder mehrere präventive Gesundheitshemen in ihrem Profil verankert haben und nachhaltig verfolgen. Die Gesundheitsthemen müssen vorgeschriebene Kriterien der Kommunalen Gesundheitskonferenz des Landkreises erfüllen. Ein Netzwerk von Sternpaten steht den Kindertagesstätten und Schulen beratend zur Seite.

Die Sterne werden im Kreis Biberach seit 2006 an Schulen und seit 2012 an Kindertagesstätten verliehen und gelten drei Jahre. Das Projekt strebt eine Entwicklung der Einrichtungen zu gesundheitsfördernden Bildungsstätten an. „Eine gesunde Lernumgebung sowie die Verankerung gesundheitspräventiver Themen in der Bildung sind die Voraussetzung für gesunde Kinder und damit für gute Lern- und Entwicklungsschritte“ sagt Landrat Mario Glaser. Die Preisträger erhielten nicht nur einen oder mehrere Sterne, sondern auch ein Preisgeld von 100 Euro pro Stern.

Folgende Schulen wurden ausgezeichnet:

Bewegungs-Stern: Donau-Bussen-Schule Unlingen, Federseeschule Bad Buchau, Grundschule Bronner Berg, Wielandschule Laupheim, Grundschule Mittelbiberach, Mali GMS Biberach, Ivo-Schaible-Schule Baustetten, Anna-von-Freyberg-Grundschule Laupheim, Edith-Stein-Schule Dürmentingen, Grundschule Untersulmetingen.

Ernährungs-Stern: Grundschule Berkheim, Grundschule Schemmerberg, Wielandschule Laupheim, Mali GMS Biberach, Ivo-Schaible-Schule Baustetten, Grundschule Untersulmetingen, Braith-Grundschule Biberach

Suchtpräventions-Stern: Grundschule Stafflangen, Federseeschule Bad Buchau, Mali GMS Biberach.

„Ich und mein Körper“-Stern: Grundschule Stafflangen, Federseeschule Bad Buchau, Grundschule Schemmerberg, Mali GMS Biberach, Grundschule Untersulmetingen.

Medienkompetenz-Stern: Federseeschule Bad Buchau, Grundschule Untersulmetingen, Pestalozzi Gymnasium.

Gewaltpräventions-Stern: Grundschule Stafflangen, Federseeschule Bad Buchau, Grundschule Mittelbiberach, Mali GMS Biberach, Ivo-Schaible-Schule Baustetten, Anna-von-Freyberg-Grundschule Laupheim, Grundschule Untersulmetingen, Pestalozzi Gymnasium Biberach.

Folgende Kindertagesstätten wurden ausgezeichnet:

Bewegungs-Stern: Katholischer Kindergarten St. Nikolaus Obersulmetingen, Bewegungskindergarten Flotte Biber Andelfingen, städtische Kindergarten Rißegg, städtische Kindergarten Memelstraße Biberach, Kindergarten Kleiner Drache Uigendorf, städtischer Kindergarten Spatzennest Bihlafingen/Laupheim, städtischer Kindergarten Welsche Höfe Laupheim, städtische Kindertagesstätte Regenbogen Laupheim, katholischer Kindergarten St. Michael Biberach, Kindergarten Wiesenkinder Unlingen, Kindergarten Regenbogen Kanzach, evangelischer Kindergarten Villa Regenbogen Ummendorf

Ernährungs-Stern: Kinderkrippe Bussakendla Unlingen, katholischer Kindergarten St. Nikolaus Obersulmetingen, Bewegungskindergarten Flotte Biber Andelfingen, städtischer Kindergarten Rißegg, städtischer Kindergarten Memelstraße Biberach, Kinderhaus Umlachmäuse Eberhardzell, Kindergarten Kleiner Drache Uigendorf, städtischer Kindergarten Spatzennest Bihlafingen/Laupheim, städtischer Kindertagesstätte Haus des Kindes Laupheim, städtischer Kindergarten Welsche Höfe Laupheim, katholischer Kindergarten St. Michael Biberach, Kindergarten Wiesenkinder Unlingen, Kindergarten Regenbogen Kanzach, evangelischer Kindergarten Villa Regenbogen Ummendorf

Suchtpräventions-Stern: Bewegungskindergarten Flotte Biber Andelfingen, ev. Kindergarten Villa Regenbogen Ummendorf

Zahngesundheits-Stern: Kath. Kindergarten St. Nikolaus Obersulmetingen, Bewegungskindergarten Flotte Biber Andelfingen, evangelischer Kindergarten Villa Regenbogen Ummendorf