Stephanie von Hoyos und Helen Fellner stellen aus

Lindau (lz) - In der Galerie im Innenhof, Cramergasse 9, in Lindau wird am Freitag, 20. Mai, um 18 Uhr die Ausstellung „Sommerfrischler“ von Stephanie von Hoyos (Malerei) und Helen Fellner (Grafik) eröffnet. Die Ausstellung dauert bis 2. Juni und ist bis dahin von Montag bis Sonntag 12 bis 18 Uhr geöffnet, oder auch nach Vereinbarung

Helen Fellner und Stephanie von Hoyos bringen Arbeiten aus den letzten Monaten in die Galerie im Innenhof, um sie der Öffentlichkeit zu zeigen. Trotz der unterschiedlichen Vorgehensweisen ist ein wichtiges gemeinsames Element in den Arbeiten der Künstlerinnen die Transparenz und Schichtung der Farben. Helen Fellner schneidet ihre feinen Motive in Holzplatten und druckt sie auf ausgesuchte Papiere. Ein Druckvorgang der so lange wiederholt werden kann bis die gewünschte Idee erreicht ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

Stephanie von Hoyos als Malerin hat sich in den letzten Monaten starke Pappen, Buchdeckel, Schachteln als Malgrund ausgesucht, die sie mit Bleistift, Kreiden, Acrylfarben in mehreren Schichten übereinanderlegt. Wann der Prozess abgeschlossen ist, ist das Geheimnis der Malerin.