Stephan Wackwitz berichtet über Georgien und Armenien

Ravensburg (sz) - Der Autor Stephan Wackwitz stellt am Dienstag, 16. Oktober, in der Buchhandlung Ravensbuch sein Buch „Die vergessene Mitte der Welt. Unterwegs zwischen Tiflis, Baku, Eriwan“ vor.

Fünf Jahre hat Stephan Wackwitz in Georgien gelebt und auch die Nachbarländer Armenien und Aserbaidschan bereist. Es sind uralte Kulturländer am östlichsten Rand Europas und zugleich höchst lebendige Staaten, die sich seit ihrer Loslösung von der Sowjetunion auf einem abenteuerlichen Weg in die Moderne befinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Buchhandlung.

Stephan Wackwitz erlebte in Georgien dramatische politische Machtwechsel und den permanenten Kampf um Demokratie und Menschenrechte. Er beobachtete, wie ein immenser Bauboom das Gesicht der Städte für immer verändert. Vor allem aber spüre er den besonderen Atmosphären im Herzen des eurasischen Kontinents nach, wo sich nicht nur Westen, Osten und Süden, sondern auch alle Zeiten magisch zu mischen scheinen.

Fünf Jahre leitete Stephan Wackwitz das Goethe-Institut in Tiflis, nach Stationen in Frankfurt am Main, Neu Delhi, Tokio, München, Krakau, Bratislava und New York. Heute leitet er das Goethe-Institut in Minsk.

Der Eintritt kostet zwölf Euro, für Schüler, Studenten und mit Ravensbuch-Card neun Euro. Karten gibt es in der Buchhandlung Ravensbuch am Marienplatz oder im Internet unter www.ravensbuch.de. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.