Stephan E. widerruft Geständnis im Mordfall Lübcke

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach dem Tod eines 46 Jahre alten Mannes in der Donau in Niederbayern haben Privatleute eine Spendenaktion für dessen schwangere Frau und vier Kinder gestartet. Die syrische Familie lebt in Regen, wo sie der Organisatorin der Spendenaktion zufolge vom Kinderschutzbund betreut wird.

Mit dem Geld sollen demnach Dinge des täglichen Bedarfs sowie die Bestattung des Vaters finanziert werden. Bis zum Dienstagnachmittag kamen mehr als 4800 Euro zusammen.