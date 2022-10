Steinzeit zum Mitmachen im Archäopark

Ein letztes Mal in diesem Jahr haben kleine und große Besucher im Archäopark Vogelherd die Möglichkeit, am Samstag, 22. Oktober, und am Sonntag, 23.Oktober, ein ganzes Wochenende, jeweils von 11 bis 17 Uhr, „in der Steinzeit“ zu verbringen. An verschiedenen Stationen können unter Anleitung von zertifizierten Archäo-Guides und einem anerkannten Experimentalarchäologen die Techniken der Steinzeit erlernt und selbst ausprobiert werden.

An beiden Tagen können unsere Besucher lernen, wie man in der Steinzeit musiziert hat, wie Werkzeuge aus Feuerstein und Birkenpech, „der Kleber der Steinzeit“ hergestellt wurden. „Eiszeitjäger“ (ab sechs Jahren) können ihre eigene Speerschleuder und ihre eigenen Speere anfertigen (Voranmeldung bis zum 19.Oktober, mit Materialkosten verbunden). Die so entstandene Speerschleuder oder der eigene Speer kann im Anschluss am Speerwurfareal ausgiebig getestet werden. Außerdem können Lederbeutel (mit Materialkosten verbunden) und Knochennadeln (mit Materialkosten verbunden) hergestellt werden.

Am Samstag, 22.Oktober, kann gelernt werden, wie man in der Steinzeit gekocht hat. Auch gibt es die Möglichkeit, Steine zu bemalen.

Am Sonntag, 23.Oktober, zeigt Experimentalarchäologe Rudi Walter, wie und aus welchen Materialien die Menschen in der Steinzeit Kleidung gefertigt haben. Außerdem kann man Geschichten aus der Steinzeit lauschen und beim Speckstein schnitzen und Schieferplatten ritzen (mit Materialkosten verbunden) zum Steinzeit-Künstler werden.