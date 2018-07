Steinmeier: Kein Spielraum für Steuersenkung

SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier sieht in der kommenden Legislaturperiode keinen nennenswerten Spielraum für Steuersenkungen. Wer jetzt Steuersenkungen verspreche, handle nicht im Sinne der Bürger, so Steinmeier in einer Sendung von RTL und n-tv. Um Investitionen in Bildung und Forschung sowie Erleichterungen beim Eingangssteuersatz zu schaffen, wolle die SPD allerdings die 1,5 Prozent Spitzenverdiener mit Einkommen über 250 000 Euro im Jahr beim Spitzensteuersatz um zwei Prozentpunkte höher belasten.