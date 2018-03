Der SV Steinhausen a. d. Rottum 1931 hat einen neuen Vorsitzenden: Die Mitglieder wählten bei der Jahreshauptversammlung Julian Gerner in dieses Amt. Er folgt damit auf Günter Lehmann. Neben Wahlen standen an diesem Abend im Sportvereinszentrum „S’Mäxle“ auch Ehrungen von langjährigen Mitgliedern an. Das Deutsche Sportabzeichen legten in diesem Jahr insgesamt 39 Mitglieder, davon vier Familien, erfolgreich ab.

Bürgermeister Leonhard Heine führte die Wahlen durch. In geheimer Abstimmung wurde zum neuen Vorsitzenden Julian Gerner gewählt. Sein Stellvertreter ist Günter Lehmann, der bisher den Verein leitete. Schriftführerin ist Carmen Böhmisch, Kassiererin Brigitte Moll, Jugendleiterin Siggi Salzer, Abteilungsleiter (AL) Fußball Tobias Burster, AL Gymnastik und Breitensport Anja Längle, AL Ski Florian Ströbele, AL Tischtennis Michael Kusterer, AL Schach Herbert Waltner, AL Tennis Helmut Waizenegger und AL „S’Mäxle“ Manuel Bentele. Beisitzer sind Wolfram Burster, Tobias Rothenbacher, Tanja Wenger. Die Ämter der Kassenprüfer übernehmen Jürgen Kling sowie Erwin Freisinger.

Viele Veranstaltungen gemeistert

Bei der Versammlung blickten die Mitglieder auch auf die sportlichen und geselligen Ereignisse im abgelaufenen Vereinsjahr zurück. Die Berichte der Abteilungen wurden in einer aufwendig gestalteten Vereinszeitung dargestellt. Tanja Wenger, Daniel Wenger und Simon Gerner erstellten diese.

Der scheidende Vorsitzende Günter Lehmann verwies trotz der vielen Möglichkeiten, die heute im Freizeit- und Dienstleistungsbereich geboten werden, auf die gute Entwicklung sowohl im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb als auch bei vielen sportlichen Erfolgen. Ein großer Dank galt dem Team des Kultur- und Fördervereins „S’Mäxle“ unter dem neuen Vorsitzenden Tobias Keuchel.

Im Tätigkeitsbericht informierte Schriftführerin Sabrina Denzel über die Ereignisse im vergangenen Jahr. Mit dabei waren Faschingsveranstaltungen, Teilnahme am Sommerferienprogramm, Tag des Sports, Organisation von Hochzeitsfeiern und Familienfeiern, Allerheiligenessen und Umweltschutztag. Großes wurde mit der Sanierung des Rasenspielfeldes geleistet unter der Organisation von Platzwart Wolfram Burster.

Neue Schiedsrichter gewonnen

Nach vielen Jahren gewann die Fußballabteilung wieder Schiedsrichter. Unter großem Beifall dankte Vorsitzender Lehmann den neuen Schiedsrichtern Simon Gerner und Daniel Wenger für ihr Engagement. Die Kassiererin Brigitte Moll stellte einen positiven Kassenbericht vor. Geprüft wurde die Kasse von den Kassenprüfern Jürgen Kling und Erwin Freisinger. Die Gesamtmitgliederzahl ist mittlerweile auf insgesamt 730 Mitglieder angewachsen, eine beachtliche Zahl gemessen an der gesamten Einwohnerzahl. In der Gemeinde leben etwa 2000 Menschen. Bürgermeister Leonhard Heine übernahm die Entlastung und attestierte dem Verein eine gute Vereinsführung.

Liselotte Gapp ist seit 50 Jahren im Verein aktiv

Günter Lehmann verlieh an 27 langjährige Mitglieder die bronzenen, silbernen und goldenen Ehrenurkunden. Seit 50 Jahren (goldene Ehrenurkunde) ist Liselotte Gapp mit dabei. Sabine Bachmor, Sabine Hagel, Hermann Kienle, Lorenz Kling und Ernst Remensperger wurden für 40-jährige Mitgliedschaft (goldene Ehrenurkunde) ausgezeichnet. Paul Bentele, Hermann Borner, Anita Borner, Karl und Gertrud Gerner, Franz Hagel, Helmut Kammerlander sowie Wolfgang Schad gehören seit 30 Jahren (silberne Ehrenurkunde) dem Verein an. Für 20 Jahre erhielten Marianne Braunmüller, Klaus Kümmerle, Brunhilde Ludescher, Christa Münch, Ingrid Niepel, Evi Oelmaier, Roswitha Reisch, Ulrike Sailer, Monika Schwarz, Stefan Waltner, Marion Willburger sowie Gunhild und Erik Zeutzheim die bronzene Ehrenurkunde.