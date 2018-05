85 Freunde aus der französischen Partnergemeinde Chaponnay sind in der Gemeinde Steinhausen an der Rottum zu Besuch gewesen. Seit 35 Jahren bestehen diese freundschaftlichen Beziehungen. Zusammen mit den örtlichen Vereinen hat das Partnerschaftskomitee ein abwechslungsreiches Programm für die Gäste angeboten.

Die Steinhauser Musikanten empfingen die Gäste musikalisch und der Frauenbund mit einem köstlichen Imbiss. Viele Familien pflegen diese Freundschaft schon seit Anfang der 80er-Jahre, junge Familien ergänzen diese Partnerschaft, bereichert durch Schüleraustausche. Auf dem Programm stand ein Besuch in Bad Waldsee. Beim obligatorischen Festabend in der Mehrzweckhalle Bellamont wurden die freundschaftlichen Beziehungen vertieft. Mit viel Musik, Tanz und schwäbischen Köstlichkeiten verwöhnten die Bellamonter Vereine die Gäste.

Grundfpfeiler der Integration

Bürgermeister Leonhard Heine machte deutlich, dass diese Freundschaft ein Grundpfeiler der europäischen Integration sei, auch wenn es gelegentlich zu Spannungen komme. Gerade jetzt brauche es starke Partner, die sich für Frieden und Freiheit einsetzen. Bürgermeister Raymond Durand brachte seine Freude zum Ausdruck, wieder unter Freunden sein zu können – gerade in einer Zeit, in der Frankreich und Deutschland schrecklichen Terrorismus und Respektlosigkeit erlebten. Als Gastgeschenk übereichte er zusammen mit der Vorsitzenden des Komitees, Jocelyne Urbinati, eine riesige Glocke, die stets daran erinnern soll, dass beide Gemeinden und ihre Bürger auch in Zukunft gleich ticken.

Die Vorsitzende des Steinhauser Partnerschaftskomitees, Gertrud Gerner überreichte Keramik-Pflastersteine mit den Wappen der beiden Gemeinden und der Inschrift über die Partnerschaft ein. Diese „Stolpersteine“ an einem öffentlichen Platz in Chaponnay sollen die Menschen an die vielen schönen gemeinsamen Stunden und Tage erinnern.

Traditionell verwöhnen am Sonntagvormittag die französischen Freunde die Besucher beim „Frühschoppen“ in der Rottumer Gemeindehalle. Begleitet von den Rottumer Musikanten wurden bei gutem Wein Köstlichkeiten aus Chaponnay serviert. Zusammen mit den Musikern aus Chaponnay wurden zum Abschluss die Nationalhymnen intoniert. Nachmittags machten sich die französischen Freunde auf die 600 Kilometer lange Rückfahrt. Für alle Beteiligten waren diese Tage ein Erlebnis. Alle waren sich einig, dass die Freundschaft gefestigt wurde und sich alle auf das Treffen in zwei Jahren in Chaponnay freuen dürfen. Dazwischen soll es einen Schüleraustausch geben.