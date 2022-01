Aalen (an) - Zwischen Mittwoch, 22. Dezember und Montag, 3. Januar, wurden an zwei Schulgebäuden in der Friedrichstraße und in der Turnstraße mehrere Scheiben im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss durch Steinwürfe beschädigt. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Vandalen erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240