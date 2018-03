Steinbrück schließt Bündnis mit Linken und Piraten aus

Berlin (dpa) - Neben der Absage an eine große Koalition mit der Union schließt der designierte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück auch ein Bündnis mit der Linkspartei oder den Piraten nach der Wahl 2013 aus.

„Die SPD wird mit der Linken keine Koalition bilden. Die Piraten werden nicht regieren wollen - und könnten es auch nicht“, sagte der frühere Bundesfinanzminister der „Welt am Sonntag“. „Deswegen tun wir alles dafür, so stark wie möglich zu werden und die Regierung anzuführen.“ Steinbrück war am Freitag von Parteichef Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl im kommenden Herbst präsentiert worden. Steinbrücks erklärtes Ziel eines rot-grünen Bündnisses hat in Umfragen derzeit keine Mehrheit.