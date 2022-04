Umfrage: Energiepreise auf Rekordniveau belasten Bürger in Laupheim

Durch den Krieg in der Ukraine hat sich Energie verteuert: Private Haushalte müssen künftig wesentlich mehr Geld für Heizen, Strom und Tanken einplanen. Wer sich in der Laupheimer Mittelstraße umhört, der wird feststellen, die Energiekosten sind auch ein großes Thema bei den Bürgern der Region. So beschäftigt die Preissteigerung die Menschen.

„Heute Morgen haben wir uns zu Hause erst intensiv mit den Energiekosten beschäftigt. Wir sollten Heizöl tanken und haben deshalb Preise verglichen“, sagt Stephanie Pop (44) aus Mietingen. Der Preis für Heizöl habe sich im Vergleich zu 2020 mehr als verdoppelt.

Stephanie Pop (Foto: Christian Reichl)

„In dieser Situation überlegt man sich zweimal, wie man daheim für Wärme sorgt. Wir versuchen alternativ mit Holz zu heizen und uns so in den Sommer zu retten. Wegen der Spritpreise steigen wir jetzt auf die Bahn um. Energiesparen tun wir sowieso und achten darauf, dass nirgends unnötig das Licht an ist.“

„Die Preissteigerung bei Strom und Heizöl merke ich noch nicht. An der Zapfsäule merkt man es natürlich schon deutlich. Ich habe kein Problem mehr zu bezahlen. Für Menschen, die von Sozialhilfe leben, ist das sicher eine Belastung, sagt Karl-Josef Müller (60) aus Untersulmetingen. Er würde sich schnellere Entlastungen wünschen.

Karl-Josef Müller (Foto: Christian Reichl)

„Unsere Nachbarstaaten haben das schneller hinbekommen – zum Beispiel Belgien. Ich selbst fahre wegen der Energiekosten mehr mit dem Rad. Mit dem Auto versuche ich, spritsparend zu fahren.“

„Meine letzte Stromrechnung war ziemlich heftig. Deshalb werde ich mir einen neuen Stromversorger suchen“, sagt Juliane Barthold (39) aus Ulm. Der Benzinpreis treffe sie persönlich nicht ganz so hart, weil sie über einen Firmenwagen verfüge.

Juliane Barthold (Foto: Christian Reichl)

„Aber es ist schon hart, wenn man an der Zapfsäule steht und die Preise sieht. Da überlegt man sich, ob man das Auto nicht besser stehen lassen soll. Wie hoch der Anstieg bei den Heizkosten ist, wird sich dann mit der nächsten Nebenkostenabrechnung zeigen.“

„Noch spüre ich die gestiegenen Energiekosten nicht so sehr“, sagt Gertrude Wekemann aus Laupheim. Bereits früher habe sie sehr auf Energiesparen geachtet und fahre nicht viel Auto.

„Ich habe eine Zentralheizung und noch einen Tank als Reserve. Ich gehe davon aus, wenn die nächste Füllung ansteht, werde ich das merken.“