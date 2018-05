„Stehen Sie zu Ihren Wissenslücken“

Sein neuestes Programm heißt „Und wie war dein Tag, Schatz?“ Diese Frage konnte am Freitagabend in der Hägeschmiede aus Sicht einer treusorgenden Gattin nicht beantwortet werden. Wohl aber, wie man sich einen Arbeitsplatz im Büro eines aufstrebenden Unternehmens vorzustellen hat. Nach mehr als zwei Stunden war klar: Wer den Verbesserungsvorschlägen von Hans Gerzlich folgte, der hatte jede Menge zu lachen.

Kaum hat der Kabarettist die Bühne betreten, da liefert er auch schon die ersten treffsicheren Pointen. Zum Beispiel dann, wenn er sinniert: „Bei Zeitproblemen Prioritäten setzen ist genauso, wie wenn man bei Gewichtsproblemen auf der Waage den Bauch einzieht.“ Gleich danach kommt noch eine weitere Unmöglichkeit: „Sie können auch einem Ertrinkenden den Gutschein für einen Schwimmkurs zuwerfen.“

Handys statt Brieftauben

Bevor Hans Gerzlich Vergleiche zu früher herstellt und sagt: „Eine Goldene Hochzeit wird von Paaren kaum noch erreicht, und eine Silberne nur noch dann, wenn drei Ehen zusammengezogen werden“, gibt er bekannt: „Lassen Sie die Handys ruhig eingeschaltet, der Anruf könnte wichtig sein. Vielleicht fragt ihr Babysitter nach, ob man Feuerwehrleuten ein Trinkgeld geben sollte.“ Apropos Handy. Mit „Vor 500 Jahren hat man über Brieftauben kommuniziert“ weint Gerzlich alten Zeiten nach und desillusioniert: „Heute gibt es allenfalls noch einen gurrenden Klingelton.“

Natürlich gehören auch aktuelle Ereignisse aus der Welt der Politik mit zum Programm. Köstlich, wie der Kabarettist Merkel, Nahles, Schulz und Co. persifliert. „Alle elf Minuten verliebt sich ein FDP-Chef in sich selbst“, spottet Gerzlich und zieht das Resümee: „Christian Lindner stand offensichtlich nicht für eine Groko zur Verfügung, weil er vor dem Spiegel stand.“ Und er ärgert sich: „Hätten die doch den Martin Schulz genommen, ich hatte mir schon so ein zum Brüllen komisches zehnminütiges Programm zusammengestellt.“

Zu den konkreten Hilfestellungen des gelernten Groß- und Außenhandelskaufmanns und ehemaligen Marketing-Referenten gehört das „formvollendete“ Vorstellungsgespräch. „Stehen Sie zu ihren Wissenslücken, zeigen Sie, dass Sie nicht als Bittsteller gekommen sind“, ermunterte der Fachmann. Und auch dazu: „Wenn Sie gefragt werden, wo Sie in fünf Jahren sein wollen, dann sprechen Sie von den Bahamas mit einem Top-Model, das Ihnen sexuell hörig ist. Am besten verraten Sie, dass das am besten schon heute sein sollte.“

Nach der Pause übertrifft sich Hans Gerzlich dann endgültig selbst. Die Nummer in der „Vinothek Ars Vivendi“ ist aber auch zu komisch. So manchem Gast laufen Lachtränen über die Wangen. Die Story? In der ehemaligen „Weinstube Oppermann“ sind ein paar Kollegen angetreten, um dem passionierten Biertrinker einen Wein schmackhaft zu machen. Doch der spürt weder das Himbeer-Aroma noch den nussigen Abgang. Überhaupt nicht nachvollziehen kann er, dass der Wein gekaut werden will. Völlig entnervt kauft er „eine Pulle zu 50 Euro“ und triumphiert: „Die passt dann morgen gut zu den Fischstäbchen!“

Von verbotenen Dingen

Gegen Ende seines Auftritts konfrontiert Hans Gerzlich die Anwesenden mit Dingen, „die ich verbieten würde“. Das Kotzen auf den Bürgersteig gehört ebenso dazu wie das Überholen von LKW auf der Autobahn, das Telefonieren im Zug oder die Tatsache, dass nach einem Film schon während des Abspanns das Kino verlassen wird. Gebieten dagegen würde er, „dass Printen, Dominosteine und Pfeffernüsse nicht vor dem 1. Advent verkauft werden dürfen“.

Der Applaus ist riesengroß. „Und dann hängen wir die Investment-Banker auf“, schiebt Gerzlich noch nach und bezeugt damit, dass er den Strick nicht umsonst um den Hals trägt. „Die Krone wäre jetzt ein frisch gezapftes Pils“, sagt Gerzlich mit sehnsuchtsvollem Blick in Richtung Ausgang.

Die Stimmung wird an diesem Abend noch verhaltener, als der verstorbene Sänger Prince sein „Purple Rain“ durch den Äther schickt. Dazu stellt Hans Gerzlich dem Publikum die jeweils eigene Sterbeszene vor Augen und fragt es: „Würden Sie sich rückblickend gewünscht haben, mehr Zeit im Büro verbracht zu haben?“ Ein kategorisches „Nee!“ schallt ihm aus dem Zuschauerraum entgegen.