Stegmann schlägt Müller als Stellvertreterin vor

Sonja Müller aus Hergatz soll neue Stellvertreterin des Landrats werden. „Sie ist meine Wunschkandidatin“, betont Landrat Elmar Stegmann und freut sich, dass die CSU-Kreistagsfraktion seinen Vorschlag positiv aufgenommen habe und Müllers Kandidatur einhellig unterstütze, schreibt er in einer Pressemitteilung.

Sonja Müller stammt aus Hergatz, ist 45 Jahre jung, führt mit ihrem Mann einen landwirtschaftlichen Betrieb und bietet „Ferien auf dem Bauernhof“. Als Kreisbäuerin ist sie oberste Vertreterin der Landwirtschaft im Landkreis Lindau. Mit seiner Empfehlung bekräftigt der Landrat einmal mehr seine Aussage, Frauen in Führungspositionen und in der Politik zu fördern, einen Generationswechsel in der Kreispolitik einzuleiten und ein besonderes Augenmerk auf die Belange der Landwirtschaft zu legen. „Sonja Müller verkörpert alle diese Eigenschaften in idealer Weise“, sagt der Landrat.

Stegmann freut sich auch darüber, dass die Menschen im Landkreis etliche Vertreter aus landwirtschaftlichen Berufen in den neuen Kreistag gewählt haben. „Es sind keine einfachen Zeiten für unsere Bäuerinnen und Bauern. Umso wichtiger ist es, dass ihre Belange ausreichend Gehör in der Politik finden.“ Im neuen Kreistag sei dies sichergestellt, so Stegmann. Er hatte in den vergangenen Monaten immer wieder betont, im neuen Kreistag dafür eintreten zu wollen, regionale und nachhaltige Wirtschaftskreisläufe zu stärken. Dies funktioniere nur im Miteinander mit der Landwirtschaft.

Sonja Müller freue sich darüber, dass der Landrat ihr seine Stellvertretung zutraue. Sie möchte sich im Kreistag insbesondere für die bäuerlichen Familienbetriebe stark machen und betont, sich nicht nur für die Landwirtschaft einsetzen zu wollen, sondern dass sie auch für alle anderen Belange und Themen stehe, die zum Wohl des Landkreises und der Bürger wichtig sind.

Der neu gewählte Kreistag tritt erstmals am 14. Mai in der Lindauer Inselhalle zusammen. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 14.30 Uhr.