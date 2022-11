Stefan Haller neuer Kommandant

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach über 36 Jahren als Kommandant der Abteilung Burgweiler hat sich Alfred Götz nicht mehr zur Wahl gestellt, als Nachfolger wurde mit großer Mehrheit Stefan Haller gewählt. Nach dem Tod seines Vaters Gustaf Götz, der jahrelang Kommandant war, wurde Alfred gewählt. In seiner langen Zeit sind der Neubau des Geräthauses und Anschaffung des neuen Feuerwehrautos zu erwähnen. Auch war er in den verschiedenen Ausschussgruppen, in der Gesamtwehr und im Verbandsausschuss Sigmaringen. Viele Jahre war er auch stellvertretender Gesamtkommandant der Gesamtwehr Ostrach. Alfred bleit der Wehr noch treu. Foto: Rainer Lutz