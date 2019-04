Stefan Hübner: „Es entscheiden Kleinigkeiten“

Fünf Jahre nach dem Aufstieg in die Volleyball-Bundesliga blickt die SVG Lüneburg schon jetzt auf die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte zurück – unabhängig vom Ausgang des Play off-Halbfinales gegen den VfB Friedrichshafen. Ende Februar standen die Norddeutschen im DVV-Pokalfinale gegen die Häfler (0:3), sechs Wochen zuvor hatten sie erstmals mit 3:2 am Bodensee triumphiert. Vor dem ersten von möglichen fünf Duellen im Halbfinale (20 Uhr, ZF-Arena) sprach Christian Schyma mit SVG-Erfolgscoach Stefan Hübner.

Herr Hübner, gegen die United Volleys aus Frankfurt gab es am Sonntag im Viertelfinale einen echten Krimi mit einem Happy-End für Ihr Team. Gab es Zeit, auf den Sieg anzustoßen?

Nein, leider nicht. Es war schon spät, und wir mussten von Hamburg zurück nach Lüneburg. Die Spieler waren zudem ziemlich kaputt von der Serie – und die Reise ist auch noch nicht beendet. Aber die Feier können wir später nachholen...

Der Einzug ins Halbfinale gilt für viele Experten als eine Bestätigung der kontinuierlich guten Arbeit im Verein – und auch für Ihre Arbeit..

Nun, wir stehen ja schon zum dritten Mal im Halbfinale, aber dieser Erfolg ist natürlich nicht mit dem in unserer ersten Saison zu vergleichen. Das muss man in Relation setzen, denn die Qualität der Liga hat enorm zugenommen. Das Niveau ist ein ganz anderes, die Teams sind breiter aufgestellt und werden auch im Ausland stärker wahrgenommen. Auch in unserem Verein haben wir eine andere Kultur. Wir haben unsere Mannschaft jetzt fast zwei Jahre zusammen, da konnten wir uns mit ganz anderen Themen beschäftigen und unser Spiel, unser Angriffssystem über die Mitte verfeinern. Wir haben mit Zuspieler Adam Schriemer eigentlich nur einen echten Neuzugang.

Was konnte die SVG aus den drei Partien gegen den VfB in dieser Saison jeweils mitnehmen?

Jedes Spiel hatte eine andere Geschichte. Das Pokalfinale war deutlich, die beiden Bundesligapartien liefen dagegen sehr eng. Beide Teams kennen sich sehr gut, da entscheiden Kleinigkeiten. Aber wir bleiben der Außenseiter, können in diesem Sinne frei und ohne Druck aufspielen.

Was macht die Qualität der SVG in dieser Saison aus?

Die Atmosphäre innerhalb des Teams ist besonders. Man hat immer das Gefühl, da treffen sich gute Freunde zum Volleyballspielen. Und die Mannschaft hat Lust und Spaß, noch weiter zu kommen, ist trotz der vielen Reisen noch frisch im Kopf. Zudem sind wir mit den drei Außenangreifern Kessel, Pompe und Szeto gut aufgestellt.

Vertraut Stefan Hübner auch im Halbfinale auf eine Stammsechs?

Natürlich hat man eine Formation im Kopf und schickt die stärkste aufs Feld. Aber alle Spieler haben unterschiedliche Qualitäten, die uns in bestimmten Situationen weiterhelfen können. Die Wechseloptionen hatte uns in den vergangenen Jahren nicht unbedingt ausgezeichnet. Das ist jetzt anders, wie Mittelblocker Florian Krage beispielsweise am Sonntag bewiesen hat.

Worauf wird es heute gegen den VfB ankommen, welchen Stellenwert hat das Auftaktmatch?

Beide Teams sind gut in der Block- und Feldabwehr. Ich denke, dass wohl das Battle Annahme und Aufschlag entscheiden könnte. Auf dem Papier hat der VfB die stabilere Annahme, da werden wir gefordert sein.

Ihre Mannschaft hat seit dieser Saison eine Achtsamkeitstrainerin?

Das ist eher die uncharmantere Bezeichnung. Im US-Sport ist das normal, für unsere kanadischen Spieler ist das nichts Neues. Deshalb haben auch wir uns mal mit dem Thema beschäftigt. Es geht um Mediation, Visualisierung, den Umgang mit Emotionen – auch abseits des Volleyballfeldes. Wie bekommt ein Spieler den Kopf frei, ist eine der Fragen. Oder auch wie man verschiedene Techniken im Kopf durchspielen kann, wie man Stress bewältigt, die Atmung abstimmt. Wir nutzen das in Videositzungen, in kurzen Mediationen vor dem Training.

In Lüneburg wird endlich die neue Halle gebaut, das Rückspiel gegen den VfB wird in Hamburg ausgetragen. Würde die Mannschaft nicht lieber zu Hause in der Gellersenhalle auflaufen?

In Hamburg spielen wir natürlich im besten Falle vor 2000 Zuschauern. Die Mannschaft fühlt sich wohl dort, die Stimmung ist sehr gut. Und in einer höheren Halle spielen wir auch besseren Volleyball. Allerdings ist der Umzug auch jedes Mal mit einem großen logistischen Aufwand verbunden. Es sind viele Helfer nötig, das ganze Material in Lkw nach Hamburg zu fahren.

Der SVG steht zur kommenden Saison ein großer Umbruch bevor...

Die meisten Spieler sind zwei bis drei Jahre bei uns gewesen, wollen nun den nächsten Schritt machen – das ist normal. Sie werden viele Angebote bekommen. Auf der anderen Seite freuen wir uns, dass wir uns inzwischen einen so guten Ruf erarbeitet haben, dass die Spieler gerne nach Lüneburg kommen und hier auch bleiben.

Der VfB hat trotz der deutlichen Siege gegen die Bisons aus Bühl im Viertelfinale nicht durchweg überzeugen können...

Aber das hilft mir und der Mannschaft nicht weiter. Wir müssen auf uns schauen, unsere Qualitäten auf das Feld bringen, unseren taktischen Plan verfolgen und in jedem Spiel Vollgas geben. Am Ende wird sich der Erfolg für uns nicht unbedingt in Sieg oder Niederlage messen – sondern ob wir es gut gemacht haben gegen Friedrichshafen.