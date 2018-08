Steeples starten in die Vorbereitung

Ehingen (aw) - Die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring starten am Dienstag in die Vorbereitung auf die ProA-Saison 2018/19. Schon am Wochenende kam die Mannschaft zur Leistungsdiagnostik in Ehingen und Urspring zusammen. Noch fehlten allerdings einige Spieler, die in den nächsten Tagen zum Team stoßen. Ihre erstes Testspiele bestreiten die Steeples bereits am Wochenende.

In der Sporthalle in Urspring, im Fitnessstudio Sports Life in Ehingen und in der Praxis von Teamarzt Dr. Dietmar Schubert gab es eine Reihe von Tests und Untersuchungen, um die konditionellen Fähigkeiten – Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit – sowie die physischen Voraussetzungen festzustellen. „Wir machen viele Sachen, die sogar bei Bundesligisten nicht üblich sind“, sagt Steeples-Cheftrainer Domenik Reinboth. Für ihn sind die Tests wichtig, um zu erfahren, wie der Fitnesszustand der Spieler ist, ob muskuläre Dysbalancen oder bislang unerkannte Verletzungen vorliegen.

Am Montag waren noch nicht alle Tests ausgewertet, doch nach dem, was schon bekannt war, „sieht es alles in allem sehr gut aus“, so Reinboth. Weil das Verfahren beim Team Ehingen Urspring seit Jahren zum Vorbereitungsstart üblich ist, zieht das Team um Cheftrainer Reinboth und Athletiktrainer Stijepan Sucic auch frühere Ergebnisse zum Vergleich heran. „Dieses Jahr sind sogar einige Rekorde gefallen“, sagt Reinboth.

Anders als vor einem Jahr, als einzelne Spieler vor dem ersten Training angeschlagen waren oder sogar verletzt pausieren mussten, scheinen die Vorzeichen für eine gelungene Vorbereitung besser zu sein. Allerdings waren zur Leistungsdiagnostik am Wochenende noch nicht alle Spieler der in Teilen neu zusammengestellten Mannschaft in Ehingen. Auch in den ersten Trainingseinheiten werden sie noch fehlen. Seger Bonifant, der kürzlich für eine weitere Saison bei den Steeples zusagte, kehrt am Freitag aus den USA zurück. Von den zwei US-Amerikanern, die die Steeples noch verpflichten wollen, soll der erste in dieser und der zweite in der kommenden Woche in Ehingen eintreffen.

Ein Teil des Kaders besteht auch wieder aus NBBL-Talenten aus Urspring. Kevin Strangmeyer, Lucas Loth, Dejan Puhali, der im Lauf der vergangenen Saison aus Ulm gekommen war, und der erst 16-jährige Mathias Groh als jüngster Spieler im Aufgebot des Zweitligisten, waren bei den Tests am Wochenende dabei. Franklyn Aunitz, der kürzlich 18 geworden war, steigt wegen einer Reise, die er zum Geburtstag geschenkt bekam, ein paar Tage später ins Training ein.

Auch wenn die Mannschaft in der ersten Trainingswoche nicht vollständig ist, hat Reinboth bereits für das Wochenende die ersten beiden Testspiele vereinbart. Am Freitag, 17. August, sind die Steeples beim BBL-Klub Bayreuth zu Gast, am Sonntag, 19. August, kommt der Regionalligist KIT SC Karlsruhe nach Urspring.