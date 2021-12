Statt Weihnachtsfeier gibt’s Geschenke für Flüchtlinge

Die Weihnachtsfeier für geflüchtete Menschen an Heiligabend, organisiert und veranstaltet vom Diakonieverband Ostalb muss dieses Jahr leider wieder ausfallen. Dafür gibt es aber kleine Geschenke, die die Sozialpädagogen Shamall Baghchaiy und Alex Berdalin in den Gemeinschaftsunterkünften in Aalen und Oberkochen sowie an ehemalige Bewohner dieser Unterkünfte verteilt haben. „Wir denken an die geflüchteten Menschen, wollen unsere Verbundenheit zeigen, etwas Weihnachtsfreude verbreiten und schicken ihnen Weihnachtsgrüße in verschiedenen Sprachen mit diesem süßen Päckchen“, sagt die Geschäftsführerin des Diakoniverbands Ostalb, Sylvia Caspari hofft sehr, dass im nächsten Jahr wieder eine Weihnachtsfeier in Zusammenarbeit mit vielen Ehrenamtlichen in Präsenz stattfinden kann.