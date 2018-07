Statisch: Weingarten verspielt die Tabellenführung

Besser als für den TV Weingarten lief es für die Frauen des HCL Vogt. Sie gewannen in der Bezirksliga. Die Ravensburger Damen verloren dagegen ebenfalls.

Württembergliga Damen: TV Weingarten – TSV Urach 27:30 (10:14). Der TVW stand in den Anfangsminuten noch passabel in der Abwehr. Sichtliche Probleme hatte Weingarten jedoch im Angriff und leistete sich unnötige Ballverluste. Zu statisch agierten die Spielerinnen und versuchten wiederholt, ihre Kreisläufer in Szene zu setzen, ohne selbst den Abschluss zu suchen. Lediglich Martina Müller auf der halblinken Position strahlte Torgefahr aus. Urach nutzte die Ballgewinne und zog auf 9:6 davon. Weingarten ließ einige Chancen aus und Urach erhöhte über das 11:8 bis zur Halbzeitpause auf 14:10. Mit Beginn der zweiten Halbzeit legten die Gäste auf 18:12 vor, so dass Weingartens Trainer Lars Gmünder bereits in der 34. Minute seine Auszeit nahm. Zwei Zeitstrafen für die Gäste ermöglichten dem TVW in Überzahl die Anschlusstreffer zum 16:20. Hoffnung keimte auf, die Partie noch zu wenden. Ein Ballgewinn und eine erneute Überzahlsituation blieben jedoch ungenutzt und Urach nutzte den Passfehler per Gegenstoß zum 21:16.

Der TVW ließ in dieser Phase Gegenwehr vermissen und die Gäste aus Urach zogen davon. Beim Stand von 23:30 sechs Minuten vor Spielende war die Partie entschieden und Weingarten konnte lediglich noch Ergebniskosmetik zum 27:30-Endstand betreiben. Mit der zweiten Niederlage in Folge steht Weingarten mit 20:8 Punkten auf Platz zwei und reist am Sonntag zum Spitzenspiel nach Biberach. Biberach konnte seine Partie gewinnen und die Tabellenführung übernehmen. „Nur wenn wir als Mannschaft auftreten, werden wir in den ausstehenden Spielen Erfolg haben. Dass wir es besser können, haben wir mehrfach bewiesen. Urach hat uns gezeigt, wie man als Mannschaft auftritt, in der jeder für jeden arbeitet“, sagte Gmünder. TVW: Spänle, Rönsch; Wiest (2), Blech (3), Stieger, Brielmann (1), Raaf (5), Duttle (2), Hauck, Mayer-Rosa, Müller (11/5), Donath (2).

Männer Bezirksliga: TV Weingarten – SC Lehr 28:22 (11:10). Der TV Weingarten übernimmt eine Woche nach der Niederlage in Langenargen wieder die Spitzenposition in der Bezirksliga. Das Spiel gegen Lehr war jedoch kein Highlight. Schon zu Beginn der Partie tat sich der TVW schwer und lag mit 1:3 zurück. Gegen die offensive Deckung der Gäste fehlte die Laufbereitschaft und Weingarten fand nicht ins Spiel. Hatte sich Weingarten durch die Abwehr des SC Lehr gekämpft, wurde meist zu unkonzentriert abgeschlossen. Trotz allem kämpfte sich der TVW Tor um Tor heran. Beim Stand von 7:5 lag Weingarten erstmals mit zwei Treffern in Front. Nach einigen Fehlern stand es zur Halbzeit jedoch nur 11:10. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild gleich. Hatten sich die TVWler eine Chance erkämpft, scheiterten sie meist am Gästetorhüter. Wurde der Ball im Tor untergebracht, war oftmals die Rückzugsphase zu schlecht und Weingarten fing sich einige Tore durch die schnelle Mitte der Lehrer. Letztlich reichte dem TVW aber ein guter Endspurt, als man sich von 23:21 auf 28:21 absetzte und den Sieg in trockene Tücher brachte. TVW: J. Neff, Wanner; Bluhm (5), Grupp (5), Rauch (5), D. Neff (4), Renz (3), Schwägli (2), S. Glatzer, Kalb, Schönenberg, Wiest (je 1), Ziegler.

Männer Bezirksliga: TSB Ravensburg – SC Vöhringen II 25:34 (12:16). Zehn schwache Minuten des TSB waren genug für Vöhringen, um als Sieger die Heimreise anzutreten. Ravensburg bleibt mit 5:23 Punkten Vorletzter. Bereits zu Beginn der Partie handelte sich der TSB einen Vier-Tore-Rückstand ein. Diesen konnten sie zwar mit dem 9:8 rückgängig machen. Danach kassierten sie aber zu einfache Tore, wodurch sie mit 12:16 in die Pause gingen. Mit Beginn der zweiten Hälfte merkte man den Ravensburgern an, dass sie mit mehr Härte in die Zweikämpfe gingen und sich im Angriff entschlossener zeigten. Das Spiel war fortan ausgeglichen und die 25:48-Schmach aus dem Hinspiel vergessen. Beim Stand von 24:25 kam jedoch ein Einbruch des TSB. Mit einem Lauf von 9:1 Toren zog Vöhringen davon. Der Sieg für den SC war zwar verdient, doch die Höhe täuscht darüber hinweg, dass der Großteil der Partie umkämpft war. Erschwerend kommt noch der Ellbogenbruch des jungen Rechtsaußen Alexander Reichle hinzu, der damit in nächster Zeit wohl pausieren muss. TSB: Gray, Eberhard; Langlois (5/4), Bruder (5), M. Reichle, Man (3), Herter (3), Frank, Häfele, Schleenbecker (4), Hagg (3), Brandt, Schmid (1), A. Reichle (1).

Frauen Bezirksliga: HCL Vogt - Alpla HC Hard 30:18 (15:10). Nach dem ereignisreichen Spiel in der Vorwoche gegen den TSB musste auf Vogter Seite mit einigen berufs- und gesundheitsbedingten Ausfällen gerechnet werden. Dass sich einige Spielerinnen kurzfristig zurückmeldeten, spricht für den Mannschaftsgeist. Hard konnte nicht an die Leistung der Hinrunde anknüpfen und wirkte ohne Durchschlagskraft. Vogt konnte sich früh mit vier Toren absetzen. Der HCL nutzte die Lücken in der Harder Abwehr und führte zur Pause mit 15:10. In guter Form präsentierten sich Judith Seitz und Corinna Rögle mit jeweils sechs Treffern. Moni Frick hielt nach der Pause gut und erlaubte den Angreiferinnen ein paar Abschlussschwächen. Vogt spielte seine körperliche Fitness aus und baute den Vorsprung aus. HCL: Schuhmacher, Frick; Böttcher (3/1), Heymann (2), Rögle (6), Rist (2/1), Sauter (2), J. Seitz (6/2), A. Seitz (1), Edel (2), Rölz, Feser (4), Rosenträger (2/1).

Frauen Bezirksliga: PTA Bregenz – TSB Ravensburg 26:18 (15:8). Mit nur einer Auswechselspielerin, reiste der TSB zum Tabellenführer. Die Gäste überraschten dennoch mit schönen Aktionen und setzten sich auf 4:1 ab. Bis Mitte der ersten Halbzeit zeigte sich ein ausgeglichenes Spiel. Bregenz setzte sich nach Unachtsamkeiten des TSB jedoch zur Halbzeit auf 15:8 ab. Deutlich zu sehen war das gute Mannschaftsklima der Ravensburgerinnen und die neu erwachte Freude auf dem Spielfeld. Dass man das Spiel beim Stand von 13:16 hätte drehen können, verpasste der TSB. Gegen Ende der Partie gingen schließlich die Kräfte der Ravensburgerinnen zur Neige und Bregenz zog davon. Trotz der Niederlage konnten die TSB-Damen kleine Erfolge verbuchen. Auch der Coach Jürgen Frank war zufrieden. TSB: Siegel; Zeller (5), Wascher, Pauer (1), Murlowski (3), Slijkerman (6/2), Arnegger (2/2), Detsch (1).

Männer Bezirksklasse: TSG Ailingen - TV Weingarten II 30:28 (14:14). Der TVW liegt nun vier Punkte hinter der Spitze. TVW: C. Pfau, S. Pfau; Kleinschnittger (10/4), König (6/1), Franz (4), Weber (3), Kühn (3), Wiest (1), Richter (1), K. Böttcher, A. Böttcher, Leiprecht.