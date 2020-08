Station für Wohnmobilisten ist schon am Anfang defekt

Die Pop-Up-Stellplätze für Wohnmobile waren gerade erst der Öffentlichkeit präsentiert worden, da müssen sich die Touristen schon mit großen Einschränkungen abfinden: Die Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile am Schwenninger Messegelände muss ersetzt werden.

Die Station sei „derzeit aufgrund eines technischen Defekts leider außer Betrieb“, so die knappe Information der Stadtverwaltung. Nachdem der Schaden in der Vorwoche bekannt geworden sei, habe die Stadt Firmen für eine schnelle Reparatur beauftragen wollen. Aber: „Das Alter der Anlage lässt dies leider nicht mehr zu, sodass die Station komplett ersetzt werden muss.“ Die Stadt sei bereits in der Prüfung verschiedener Angebote und werde den Austausch der Anlage schnellstmöglich voranbringen.

Ein genervter Nutzer hingegen verwies gegenüber unserer Zeitung auf bessere Bedingungen in Unterkirnach, dort sei man auf die Wohnmobiltouristen im Gegensatz zum Oberzentrum viel besser eingestellt und vorbereitet.