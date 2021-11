Startschuss für „Grüne Mitte“ ist gefallen

Der Startschuss für die „Drehscheibe Grüne Mitte“ im Herzen des Quartiers Stadtoval ist mit dem Spatenstich gefallen.

Als einen Ort, der Begegnung im Quartier möglich mache, lobte OB Frederick Brütting die „tolle Platzgestaltung mit viel Aufenthaltsqualität“. Er freue sich über diesen wichtigen Baustein, der das Stadtoval nun bald komplettieren werde.

Insgesamt wird die Stadt rund 2,51 Millionen Euro für die aktuellen Maßnahmen investieren, davon sind rund 1,65 Millionen Euro für die Gestaltung der rund 4000 Quadratmeter großen „Grünen Mitte“ mit Spielplatz und einer Wasserfläche vorgesehen. Entlang der Hugo-Theurer-Straße entstehen dazu 18 Auto-Stellplätze.

„Wir stehen genau an der Stelle der historischen Drehscheibe des ehemaligen Bahngeländes“, erläuterte Maya Kohte, Leiterin des für das Projekt zuständigen Grünflächenamts der Stadt. Im benachbarten KubAA sei noch ein Zeuge der früheren Nutzung des Geländes durch die Bahn vorhanden. Nach ihrer Fertigstellung erstrecke sich die Grünfläche vom Georg-Elser-Platz vor dem Kulturbahnhof in Richtung Süden, „genau in der Sichtachse zum früheren Gaskessel“, so Kohte. Als „Herzstück des Stadtovals“ lade die „Grüne Mitte“ zum Spazieren, zum Spielen und als Treffpunkt für die Bewohner des Quartiers ein.

Auf rund 2800 Quadratmetern entstehen Grün- und Rasenflächen, der Hirschbach wird teilweise offen gelegt und speist ein Wasserbecken mit Sitzstufen zum Ausruhen und Verweilen. Eine Promenade zur angrenzenden Wohnbebauung lädt zum Flanieren ein.

Im nördlichen Bereich der „Grünen Mitte“ werde ein Spielplatz entstehen, der die frühere gewerbliche und industrielle Nutzung des Areals thematisch aufnehme, erläutert Kohte. „Ein Spielgerät erinnert an den ehemaligen Gaskessel.“

In Richtung zum Hotel, an der Westseite des Kulturbahnhofs, soll eine Baumreihe den Platz umfassen. Insgesamt sind 49 Bäume sowie über 2800 Quadratmeter Rasen- und Pflanzflächen eingeplant, die im Zusammenwirken mit der Wasserfläche zur Temperaturabsenkung und Klimaanpassung im Quartier beitragen werden.

Auch der Zugang zur neuen „Grünen Lunge“ aus Richtung Osten soll neu gestaltet werden, so Kohte. Die Kreuzung Düsseldorfer- und Eisenbahnstraße erhält einen Platzcharakter, sodass der Weg zur „Grünen Mitte“ und zum Kulturbahnhof deutlich markiert wird. Zudem erhält der davor liegende Georg-Elser-Platz eine mobile Möblierung. Mit der Fertigstellung werde bis Dezember 2022 gerechnet.