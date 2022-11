Startschuss für die Zukunftsoffenive Ostalb

Heidenheim - Unter dem Motto „Transformation: jetzt!“ hat im Sparkassen-Business-Club der Voith-Arena in Heidenheim der Zukunftskongress stattgefunden. Am 8. November 2021 bereits hat die Region unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) den Startschuss für die Offensive „Zukunft Ostwürttemberg" gegeben. Seither ist viel passiert.

Sieben Workshops und 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

In sieben Workshops mit mehr als 400 Teilnehmern wurden in mittlerweile über einem Jahr neue Ideen entwickelt und konkrete Projekte angestoßen. Der Masterplan Ostwürttemberg 2030, eine immerhin 60 Seiten schwere Broschüre, zeigt auf, welche Zukunftsziele die Region in Angriff nimmt. Die vier zentralen Ziele der Zukunftsoffensive sind „Wasserstoffregion Ostwürttemberg“, „Transformationsnetzwerk Ostwürttemberg“ (für die Automobil- und Zuliefererindustrie), „Klimaneutrale Region Ostwürttemberg“ sowie die „Start-up-, Innovations- und Zukunftsstrukturen für Ostwürttemberg“. Dazu gesellen sich zwei Querschnittsziele: „Qualifizierungs- und Beschäftigungsoffensive „Bildung – unser einziger Rohstoff, den wir selbst schöpfen können“ und „Standortmarketing und -entwicklung“.

Die vielen Partner, die Zusammenarbeit über Stadt- und Kreisgrenzen hinaus, zeigt bereits eines der Motti: „Gemeinsam stark!“ Und in diesen Kontext passte dann durchaus auch die Teilnehmerzahl von mehr als 250, die sich in Heidenheim eingefunden hatten.

Markus Maier zitiert Karl Valentin

IHK-Präsident Markus Maier bemühte sich zu Beginn der Veranstaltung eines Zitats von Karl Valentin: „Früher war die Zukunft auch besser.“ Man müsse etwas für die Zukunft tun, zumindest dort, wo man etwas unternehmen kann. „Das war die Überzeugung aller Träger der Zukunftsoffensive Ostwürttemberg“, so Maier. Die ehemalige Bundesministerin, Andrea Nahles (SPD), Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, wurde terminbedingt durch Christian Rauch vertreten, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bundesagentur für Arbeit. Er hielt einen Vortrag mit der Überschrift „Qualifizierung: Schlüssel zur Sicherung unseres Wohlstands“. Des Weiteren trug Holger Kaßner, Leiter des Forschungsinstituts Edelmetalle und Metalchemie (fem) in Schwäbisch Gmünd, zum Thema „Transformation“ vor. Erst vor wenigen Wochen hatte Kaßner die Führung übernommen. In zwei Panel-Blöcken dann, die Zuschauer durften sich also entscheiden, gab es Impulse von Markus Hölzle (Vorstandsmitglied Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg) zu „Zukunft der Energieversorgung und der H2O-Strategie“, Joachim Erdle (Bereichsvorstand Corporate Finance Landesbank Baden-Württemberg) zum Thema „EU-Taxonomie – Herausforderungen für Unternehmen“, Konrad Grimm (Geschäftsführer Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH Aalen) zur „Transformation der Automobilwirtschaft“ sowie von Britta Fünftstück (Vorstandsvorsitzende der Hartmann AG) über „Klimaneutrale Unternehmensprozesse“. Maier sprach davon, gemeinsam ein weiteres Kapitel der Geschichte der Region zu schreiben. Und er machte durchaus Mut: „Trotz aller Widrigkeiten und Probleme haben wir die Chance, daraus eine Erfolgsgeschichte für Ostwürttemberg zu machen. Ein hoher Anspruch, ich weiß.“

Dioe Transformation hat begonnen, wir müssen nur mitgehen

Diesem Anspruch möchte nun aber die Region mit seinen Partnern gerecht werden. „Transformation: jetzt!“ drücke bereits die Überzeugung aus, die im Verlauf der Arbeitsprozesse in den vergangenen Monaten gewonnen wurde. „Wir wollen vieles ändern und verändern, weil wir es müssen“, so Maier weiter, der darauf verwies, dass sich die Welt doch ohnehin ständig verändere. „Neu ist möglicherweise der Anpassungsdruck und die Anpassungsgeschwindigkeit, neu sind die globalen Verwerfungen. Aber auch diese Szenarien gab es in der Vergangenheit. Was die Altvorderen geleistet haben, das sollte uns doch auch gelingen“, sagt Maier. Zunächst seien es die weltweiten Megatrends gewesen, die zum Handeln zwangen, dann kamen fundamentale Herausforderungen dazu, angefangen mit dem Angriffskrieg der Russen in der Ukraine und seiner Folgen. „Umso wichtiger und erfolgsversprechender war und ist es, dass wirklich alle bedeutenden Akteure der Region zusammengearbeitet haben. Viele weitere Akteure sind unserer Bitte, mitzuwirken, gefolgt und haben diesem Entwicklungsprozess Flügel verliehen. Dies alles im engen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schulterschluss“, sieht Maier die Region stark und vor allem bereit dazu, diesen Weg einzuschlagen.

Masterplan Ostwürttember 2030 hat die Lösungsansätze skizziert

Der Masterplan Ostwürttemberg 2030 enthält die strategischen Ziele, die als relevant für die Zukunft der Region angesehen werden. Speziell die größeren und kleinen Industrieunternehmen mit den Beschäftigten stünden hier im Fokus. Maier: „Die im Masterplan hinterlegten Ziele der Zukunftsoffensive einschließlich der Querschnittsziele Qualifizierung, Standortentwicklung und Standortmarketing bilden den Rahmen.“ Man wolle sich nicht hinter der „großen Politik“ verstecken. Der Zukunftskongress sei ein weiterer großer Schritt auf dem Weg zu dieser Transformation.