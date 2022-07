Startschuss für denEistobellauf

Nach dreijähriger Wartezeit fällt am Samstag, 23. Juli, wieder der Startschuss für den Eistobellauf. Auf der 10,6 Kilometer langen Strecke gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: Trail, Straße und Berg. Die Strecke ist seit 2002 unverändert. Anfangs geht es über Asphalt und Feldwege zur Eistobelbrücke mit Durchquerung des Eistobels.

Start und Ziel ist an der Iberghalle in Maierhöfen. Kinder und Schüler laufen Stecken von 0,5 bis zwei Kilometern. Diese beginnen um 15.30 Uhr. Um 16.15 Uhr fällt dann der Startschuss zum Hauptlauf. Anschließend findet die Siegerehrung in der Iberghalle statt. Info und Anmeldung unter www.eistobellauf.de