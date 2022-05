Startpunkt Haldenweg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alles begann mit einer schlaflosen Nacht, in der ich mir unter anderem darüber Gedanken machte, was die beste Möglichkeit für unsere Gemeinschaft wäre, uns sozial zu engagieren. Sieben Jahre hatten wir, bis zu Beginn der Pandemie, einmal die Woche im Carisina, dem Mittagstisch der Caritas in Weingarten gekocht. Beruflich bedingt war das nun nicht mehr möglich.

Ein Artikel über die Lebensmittelknappheit der Tafeln brachte mich zum Nachdenken. Ein mal im Monat etwas zu unserem Gottesdienst mitbringen – das wäre jedem möglich. Gesagt, getan! Und dann inmitten der Nacht der Gedanke: ich könnte doch in unserer Straße eine Aktion starten. Wieso nicht? Ich stellte eine Kiste mit Deckel vor die Türe und lud unsere Nachbarn per Handzettel dazu ein, etwas für die Tafel dort hineinzulegen. Mit so viel, wie dann zusammenkam, hätte ich nicht gerechnet. Die Tafelmitarbeiter und ich waren sprachlos.

Aber nicht genug – immer mehr Leute schlossen sich der Aktion an, sobald sie davon hörten, in Baindt, Ravensburg, anderen Wohngegenden von Baienfurt … Und so konnten wir nun schon 4 Autoladungen voll Lebensmittel zur Tafel nach Weingarten fahren und täglich kommen weitere Spenden.

Ich möchte auf diesem Weg allen Danke sagen, die sich an dieser tollen Aktion beteiligt haben und gleichzeitig alle ermutigen, selbst auch aktiv zu werden. Gerne hole ich auch gesammelte Spenden bei ihnen ab, wenn sie nicht selbst zur Tafel fahren möchten. Kontakt per Telefon: Regina Herzer, 0751/3525701.