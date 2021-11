Startet der umstrittene Brückenbau in Eglofstal im kommenden Jahr?

Im nächsten Jahr könnte mit dem Bau der neuen Argenbrücke in Eglofstal begonnen werden. Das berichtete Erwin Feurle, Kämmerer des Lindauer Landratsamts im dortigen Kreisausschuss. Das Vorhaben ist eines der größten Projekte im Kreisstraßeninvestitionsprogramm, das der Ausschuss einstimmig gut geheißen hat.

Baubeschluss ist längst gefasst

Jedes Jahr im November beschäftigen sich die Lindauer Kreisräte mit dem Programm. Es listet alle Straßenbauprojekte nach ihrer Priorität auf. Ein Beschluss zum Bau ist damit nicht verbunden. Dieser muss jeweils einzeln gefasst werden.

In Sachen Neubau der Argenbrücke ist das schon längst geschehen. Das knapp 100 Jahre alte Bauwerk soll durch ein neues, größeres ersetzt werden. Im Sommer lief ein Planfeststellungsverfahren. Dabei wurden Einwände von Bürgern und Verbänden abgearbeitet.

Wohl keine substanziellen Einwände

Substanzielle Einwände, die eine Änderung nötig gemacht hätten, seien nicht darunter gewesen, gab Feurle eine Auskunft des Staatlichen Bauamtes wider. Mit dem Planfeststellungsbeschluss sei in den nächsten Wochen zu rechnen. Damit könnte der Bau laut Feurle im nächsten Jahr beginnen. Etwa 750 000 Euro sollen beim Kreis als Kosten hängen blieben.

Ebenfalls seit Jahren in dem Programm enthalten ist die Kreisstraße LI12 zwischen Eglofstal und Steinegaden (Röthenbach), die sich an die Brücke anschließt. Der Kreis will sie auf 2,9 Kilometern Länge bestandsnah ausbauen.

Widerstand auch im Lindauer Kreistag

Allerdings wehrt sich eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben – und auch ein Teil der Kreisräte lehnt es ab. Röthenbachs Bürgermeister Stefan Höß forderte die Kreisverwaltung jetzt auf, Gespräche mit Grundeigentümern zu führen. Das sei bisher nicht geschehen. Einige Grundbesitzer seien durchaus bereit, einen oder zwei Meter Grund zur Verfügung zu stellen. „Es sind nicht alle komplett dagegen“, sagte Höß.

Die Gespräche wird es auch geben, kündigte Landrat Elmar Stegmann an. Allerdings müsse erst das Verfahren rund um den Brückenbau abgeschlossen werden. Der Kreis sei dann gerne bereit, auf die Grundbesitzer zuzugehen und Ideen aufzunehmen, kündigte der Landrat an. Stegmann will auch selber Gespräche führen.