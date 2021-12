Start in die Weihnachtsferien am Gymnasium Aulendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch am Aulendorfer Gymnasium begannen mit dem letzten Schultag die diesjährigen Weihnachtsferien. Religionslehrerin Anne Feuerbach organisierte mit der Klasse 7 eine klassenübergreifende Weihnachtsfeier, welche dank der iPads in die einzelnen Klassenzimmer übertragen werden konnte. Neben kleinen musikalischen Einlagen der Klasse 5 und dem Lesen eines Teils der Weihnachtsgeschichte durch eine Schülerin der Jahrgangsstufe 1, stand das Thema „Fürchtet euch nicht … Hoffnungsleuchten!“ im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler formulierten passend zum Thema ihre Gedanken zum bevorstehenden Fest, indem sie überlegten, warum Weihnachten, also die Geburt von Jesus, Hoffnung in die Welt bringt. Anschließend hatten alle Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit auf kleinen „Hoffnungskärtchen“ einen Weihnachtswunsch zu formulieren. Die Klasse 7 hatte schon im Vorfeld einige davon als Fürbitten beziehungsweise Wünsche formuliert und trug diese dann vor. Die Veranstaltung endete mit einem gemeinsamen Schluss- beziehungsweise Segensgebet.

Nach einigen Stunden Unterricht hatten dann die einzelnen Klassen die Gelegenheit zu kleinen internen Feiern, zusammen mit ihren jeweiligen Klassenlehrkräften.