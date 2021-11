Start in die erste Praxisphase

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Herzlich willkommen in der Oberschwabenklinik“ las man auf einem selbstgezeichneten Plakat im Eingangsbereich des St. Elisabethen-Klinikums. Begrüßt wurden die 48 neuen Auszubildenden und Studenten, die bereits seit dem 1. September den Theorieunterricht an der Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben besucht hatten und nun in die erste Praxisphase starten. Davon machen 28 eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann, neun zur Pflegefachfrau mit Vertiefung Pädiatrie und elf studieren im Bachelorstudiengang Pflege.

Bei der Einführungsveranstaltung, die pandemiebedingt in zwei Gruppen stattfand, erhielten die jungen Leute neben Infos über die Geschichte und das Leistungsangebot der Oberschwabenklinik eine Hausführung und Informationen zum Praxisalltag, den sie zukünftig auf verschiedenen Stationen erleben werden. Auch die Abläufe in der Verwaltung sowie die Hygienemaßnahmen im Klinikum wurden erklärt.Die generalistische Pflegeausbildung bei der Oberschwabenklinik dauert drei Jahre, beim ausbildungsintegrierten Studium lernt man nach dem regulären Examen drei Semester lang in Vollzeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten und erwirbt nach insgesamt 4,5 Jahren zusätzlich zur abgeschlossenen Ausbildung den Bachelor of Arts.

Für den Ausbildungsstart im nächsten Jahr sind noch Plätze frei. Interessierte finden online auf www.oberschwabenklinik.de alle Infos zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei der OSK.