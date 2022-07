Start in das Bad Saulgauer Sommerferienprogramm am 29. Juli

Die Auftaktveranstaltung zum Bad Saulgauer Sommerferienspaß findet am Freitag, 29. Juli, von 16 bis 18.30 Uhr auf dem Marktplatz statt. Der Sommerferienspaß wird an diesem Tag von Bürgermeisterin Doris Schröter gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kinder- und Jugendbüros offiziell eröffnet. An dieser Veranstaltung können alle Kinder, Jugendliche, Eltern und Interessierte ohne Anmeldung teilnehmen.

Die Kinder und Jugendlichen erwartet laut Pressemitteilung „ein abwechslungsreiches und spannendes Programm, das ihnen Spiel, Spaß und Action garantiert“. Zu den Aktionen zählen unter anderem Kinderschminken, Murmelfischen, Glücksrad, Jakolo und Heißer Draht.

Das Rahmenprogramm wird unter anderem von Schülerinnen und Schülern der Klasse 4b der Berta Hummel-Schule unter Leitung von Heidrun Boll sowie vom Schulsanitätsdienst des Walter Knoll Schulverbunds unter Leitung von Sschwester Sonja gestaltet. Auch Anmeldungen für das Sommerferienprogramm werden an diesem Freitag noch entgegengenommen.

Die Abschlussveranstaltung zum Sommerferienspaß findet am Freitag, 9. September, ab 14 Uhr auf dem Gelände des Wanderheims in Friedberg statt. Bei schlechter Witterung entfallen beide Veranstaltungen.