Start des VR-Talentiade-Cups für D-Junioren

Gleich zu Beginn der Saison gibt es beim VR-Talentiade-Cup einen Pokal zu gewinnen. Der Jugendwettbewerb hat einen festen Platz im Rahmenterminkalender der WFV-Bezirke. Gut 1300 Mannschaften mit 15 000 Teilnehmern sind Jahr für Jahr ein Beleg dafür. Bevor jedoch beim Finale am 23. November in Weissach die neuen württembergischen Titelträger gekürt werden, muss zunächst einmal in den Bezirken der Anpfiff der Vorrunde ertönen. Auftakt für den VR-Talentiade-Cup im Bezirk Kocher-Rems ist am Samstag.

Im Bezirk Kocher-Rems stehen 48 D-Junioren-Mannschaften am Start. Sie treten in Siebener-Teams auf dem Kleinspielfeld gegeneinander an, wobei ein Team aus bis zu zwölf Spielern besteht. An jedem Veranstaltungsort wird bereits während der Vorrunde ein Sieger ausgespielt, der einen Pokal erhält.

Die Spielorte im Bezirk sind: Königsbronn, Steinheim, Hussenhofen und Waldstetten.

Die Bezirksendrunde findet am 13. Oktober beim DJK SV Aalen in der Greuthalle in Aalen statt Die DFB-Stützpunkttrainer nutzen den laufenden Wettbewerb zur weiteren Sichtung begabter Spieler und Spielerinnen der Jahrgänge 2001/2002. Wer also eine gute Leistung zeigt, für den besteht die Chance, entdeckt und später am DFB-Stützpunkt zusätzlich gefördert zu werden.