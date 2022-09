Start des ersten gemeinsamen Ausbildungsjahrgangs

Der erste gemeinsame Ausbildungsjahrgang der Anfang des Jahres fusionierten Sparkasse Schwaben-Bodensee ist am 1. September gestartet. 36 junge Menschen erlernen in den kommenden Jahren den Beruf des Bankkaufmanns beziehungsweise der Bankkauffrau, fünf absolvieren ein Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Ravensburg. Die Sparkasse Schwaben-Bodensee beschäftigt damit insgesamt 111 Auszubildende und dual Studierende in drei Jahrgängen, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Mittelpunkt des ersten Ausbildungstags stand das gegenseitige Kennenlernen in der Hauptstelle in Memmingen. Darauf folgt eine Einführungswoche mit Führungen an den verschiedenen Standorten und gemeinsamen Schulungen zu IT-Anwendungen, Datenschutz und Umgangsformen. „Mit dem Kennenlernen in der Gruppe und den gemeinsamen Veranstaltungen legen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Ausbildung wie auch für die persönliche Entwicklung der Auszubildenden und Studierenden“, sagt Bernd Fischer, Mitglied des Vorstands bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee.

Bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee hat die Ausbildung junger Menschen laut Mitteilung einen hohen Stellenwert. Die Auszubildenden und die dual Studierenden sind von Beginn an Teil des Teams, nehmen an Kundengesprächen teil und führen eigene Projekte durch. Die persönliche, individuelle Betreuung ist durch Ausbildungsbeauftragte vor Ort sowie Ausbildungsreferenten in den Ausbildungszentren Memmingen, Augsburg und Lindau sichergestellt.

Die praktische Ausbildung findet wohnortnah in den Geschäftsstellen statt, den Berufsschulunterricht besuchen die Auszubildenden entsprechend ihrem Wohnort in Augsburg, Lindau oder Memmingen. Die Größe der Sparkasse eröffnet für die Auszubildenden neue Perspektiven: Der Wunsch nach einem Ortswechsel im Geschäftsgebiet, das vom Augsburger Land über das Unterallgäu bis zum Bodensee reicht, macht nicht mehr zwingend einen Wechsel des Arbeitgebers notwendig. „Wir bieten jungen Menschen eine attraktive Ausbildung mit überregionalen Karrierechancen“, so Bernd Fischer.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung beziehungsweise des Studiums stehen den jungen Menschen vielfältige Berufswege offen. „Auszubildende und Studierende, die motiviert sind und gute Leistungen zeigen, übernehmen wir in ein Anstellungsverhältnis“, sagt Bernd Fischer und ergänzt: „Wir legen großen Wert auf die kontinuierliche Weiterbildung und das lebenslange Lernen unserer Mitarbeitenden.“ In regelmäßigen Entwicklungsgesprächen stecken Mitarbeitende und Vorgesetzte persönliche Karriereziele und die Wege dorthin ab.