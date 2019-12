Ehingen (ai) - Bemerkenswert: Die vier Mannschaften aus der Region Ehingen belegen die Plätze eins bis vier in der Fußball-Kreisliga B2. Punktgleich liegen der SC Lauterach und der FC Marchtal vorn, gefolgt von Unterstadion und Emerkingen. Nicht auszuschließen, dass sie die Plätze eins und zwei unter sich ausmachen. Die Verfolger auf den Plätzen fünf bis sieben sind aber nicht abzuschreiben. Eine Zwischenbilanz der B2.

SC Lauterach (1. Platz, 12 Spiele, 29 Punkte). Nach dem eher mäßigen Abschneiden in der vergangenen Saison hat die Mannschaft von Trainer Mario Gegic bisher aufgetrumpft. 29 von 36 möglichen Punkten hat der SC Lauterach in seiner Bilanz. Er geht als Spitzenreiter in die lange Winterpause. Nur einmal ging der SC bisher als Verlierer vom Feld, das Top-Spiel Mitte Oktober beim FC Marchtal ging 0:1 verloren.

FC Marchtal (2., 11 Spiele, 29 Punkte). Die Marchtaler sind in dieser Saison noch ungeschlagen, stehen mit einem Spiel im Rückstand auf Tabellenplatz zwei und haben in der Vorrunde bereits gegen Lauterach gewonnen. Mit neuem Trainer – Marco Eckert kam im Sommer – hat die Mannschaft die Meisterschaft im Blick. Vor der Winterpause schlug der FCM nacheinander die Verfolger Unlingen, Uttenweiler II und Unterstadion und hielt die Konkurrenten auf Distanz.

SV Unterstadion (3., 12 Spiele, 25 Punkte). In den letzten Spielen vor der Winterpause hat der SV Unterstadion mit Ausnahme der verlorenen Partie in Marchtal noch kräftig gepunktet. Weil zu Beginn der Runde die Spiele gegen Lauterach und Emerkingen verloren gingen, beträgt der Abstand zur Tabellenspitze vier Punkte.

SSV Emerkingen (4., 12 Spiele, 23 Punkte). Die Emerkinger, als ursprünglicher Mitfavorit um die Meisterschaft gestartet, haben bisher enttäuscht und zuletzt auch das Nachholspiel zu Hause gegen die SGM Oggelshausen verloren. Sechs Punkte Abstand zum Führungsduo sind doch beträchtlich.

Die nächstplatzierten Teams SV Uttenweiler II (21 Punkte), SGM Oggelshausen/Kanzach/Buchau II (20) und SV Unlingen (18) sind in der Lage, den Spitzenteams ein Bein zu stellen. Hinter diesem Trio öffnet sich eine Lücke, der Achte TSV Riedlingen II hat sechs Punkte Rückstand auf Unlingen. Riedlingen und die SGM Altheim II/Andelfingen II wiederum haben einen größeren Vorsprung auf die Teams am Tabellenende, die SpVgg Pflummern-Friedingen (4), der FV Neufra II (3) und den SV Eintracht Seekirch (3) war es bisher eine wenig erfolgreiche Runde.