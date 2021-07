Starke Teams für die Oberschwäbischen Highländgames gesucht

In Oberschwaben grassiert am Sonntag, 15.August, wieder das Schottlandfieber. Bei der 9. Auflage der Oberschwäbischen Highländgames kämpfen in Wilhelmskirch die mutigsten Highländer erneut um Ruhm, Ehre und einen wertvollen Wanderpokal, heißt es in der Ankündigung des Musikvereins Wilhelmskirch.

16 Zweier-Teams treten – stilecht im Kilt – in sechs originellen schottisch-schwäbischen Disziplinen gegeneinander an. Kraft, Mut und Geschicklichkeit sind gefragt um dem Titelverteidiger-Clan „Hydro Power“ den Sieg streitig zu machen und den Pokal zu entreißen.

Es sind noch Startplätze frei. Interessierte Zweier-Teams sind eingeladen sich dem Wettkampf zu stellen. Anmeldungen sind ab sofort online unterwww.highländgames.com möglich.