Starke Platzierungen für Anton Grammel

Mit einem fünften und einem sechsten Platz hat Anton Grammel vom Skiclub Kressbronn jetzt auch im Europacup seine Klasse unter Beweis gestellt. Am Glungezer Berg in der Nähe von Innsbruck fanden am 19. und 20. Dezember zwei Europacup Riesenslaloms statt. Im Vorfeld hat der Kressbronner den Hang als „etwas zu flach“ bewertet, da er steile, schwierige Rennpisten bevorzugt. Tatsächlich kam er aber sehr gut auf dem Hang zurecht und verpasste das Podest jeweils nur um wenige Zehntelsekunden.