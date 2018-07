Starke Heim-Premiere für Magath: Schalke mit 3:0

Meistertrainer Felix Magath hat den FC Schalke 04 zu neuem Leben erweckt und gemeinsam mit seinem ehemaligen Verein VfL Wolfsburg die Tabellenspitze erobert.

Dank der Tore des erst 19 Jahre alten Christoph Moritz (39. Minute), von Kapitän Heiko Westermann (45.+1) und Jefferson Farfan (76.) feierten die Schalker am Sonntag einen hochverdienten 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den VfL Bochum. Nach dem famosen Start in die 47. Bundesliga-Saison mit der optimalen Ausbeute von zwei Siegen liegen die Schalker nun punkt- und torgleich mit Titelverteidiger Wolfsburg auf Platz eins der Tabelle.

Der Erfolg im „Straßenbahn-Derby“ weckte bei den Anhängern des Revierclubs prompt Träume von der ersten deutschen Meisterschaft seit 1958. Am Ende eines überzeugenden Auftritts feierten die Fans ihre Elf mit „Spitzenreiter, Spitzenreiter“-Sprechchören. Bei seinem Bundesliga-Heimdebüt für Schalke konnte sich Magath, der vor dem Anpfiff als „Trainer des Jahres“ geehrt worden war, in den zweiten 45 Minuten entspannt zurücklehnen und das einseitige Geschehen vor 61 673 Zuschauern in der ausverkauften Arena genießen.

Ausgerechnet der eigentlich für die zweite Mannschaft eingeplante Mittelfeldspieler Moritz brachte mit seinem ersten Tor im zweiten Bundesliga-Spiel die Gastgeber in Führung. Der ehemalige A-Jugendspieler von Alemannia Aachen hatte in der Vorbereitung kein Testspiel für die „Erste“ bestritten, Magath dann aber im Training beeindruckt. Das 2:0 durch Nationalspieler Westermann praktisch mit dem Halbzeitpfiff war Ausdruck der Schalker Feldüberlegenheit.

Denn eine Woche nach dem 2:1-Erfolg in Nürnberg, wo Magath seinen Unmut über die dürftige Vorstellung des Teams an der Seitenlinie lautstark zum Ausdruck gebracht hatte, startete seine Elf engagiert in die Partie. Die Schalker, bei denen der 24-malige brasilianische Nationalspieler Mineiro drei Tage nach seiner Verpflichtung sein Debüt feierte, erarbeiteten sich ein deutliches Chancenplus. Doch Kevin Kuranyi (4.), Farfan (16.) und Carlos Zambrano (24.), der per Kopf nur das Außennetz traf, vergaben zunächst gute Chancen.

Um nicht ein ähnlich böses Erwachen zu erleben wie am ersten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach (3:3), als man mit 0:3 in Rückstand geriet, agierte der VfL sehr defensiv - viel zu defensiv, um die Schalker in Bedrängnis zu bringen. Nur einmal musste U-21- Europameister Manuel Neuer gegen Stanislav Sestak klären (36.). So lag die Mannschaft von Trainer Marcel Koller nach passablem Start in die Partie erneut zur Halbzeit vorentscheidend zurück - und diesmal gelang in der zweiten Hälfte keine Wende mehr.

Schalke verpasste zunächst durch Kuranyi (53.) und Westermann (64.), der aus 25 Metern nur den Pfosten traf, weitere Treffer. Farfan machte es eine Viertelstunde vor Schluss besser, als er nach feiner Hereingabe von Kuranyi VfL-Torwart Philipp Heerwagen überwand. Die Gastgeber drückten mit Macht und Tempo Richtung VfL-Tor, doch der vierte Treffer zur alleinigen Tabellenführung wollte nicht fallen.