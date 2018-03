Starke Gemeinschaft

Die Oppinger können sich zu Recht stolz zeigen. Gerade in der heutigen Zeit, in der viele Menschen nur noch anonym nebeneinander her leben, ist es schön zu sehen, dass es Orte gibt, in denen die Einwohner zusammenstehen und sich eben nicht zu schade sind, für ihre Heimat etwas zu tun. Ortsvorsteherin Brigitte Hof verdeutlichte, wie stark dieser Zusammenhalt ist und sprach ein großes Dankeschön aus. Genau diese Bereitschaft sei es, die Oppingen ausmache. Dem kann ich nur zustimmen. Die Vision des sanierten Dorfgemeinschaftshauses und das Ziel, den Gedanken auch Taten folgen zu lassen, haben mich beeindruckt. Die Räumlichkeit in der Mitte des Ortes hat aus meiner Sicht genau den richtigen Namen: Dorfgemeinschaftshaus. Der zeigt nämlich auch gleich, um was es geht: Um das „Wir“ anstelle des „Ich“.