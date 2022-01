Starke Ergebnisse für Isnyer Langläuferinnen

Die Langläuferinnen des WSV Isny blicken auf ein sehr erfolgreiches Wettkampfwochenende zurück. Beim Deutschlandpokal in Reit im Winkl gewann Amelie Hofmann das Skating-Rennen übe rzehn Kilometer. Nachdem sie im Klassiksprint keine Chance auf die vorderen Plätze hatte, überzeugte die junge Bundespolizistin im Distanzbereich.

Aus dem Team des Trainingsstützpunktes Allgäu kam Nele Rudhart in der Jugendklasse U16 über fünf Kilometer auf den 21. Platz, einen Platz im Mittelfeld der U18 erreichte Lara Meroth und wurde 24.

Auf der Langdistanz ging Sigrid Mutscheller beim 37. Planoiras in Lenzerheide an den Start. Nach einer Eröffungsrunde durch das Tour de Ski erprobte Skistadion, in dem 2025 auch die Biathlon-Weltmeisterschaft stattfindet, ging es für die Sportler über anspruchsvolle 25 Kilometer auf rund 1500 Meter Seehöhe durch die Region Lenzerheide/Valbella. Nach großer Aufholjagd fehlten Mutscheller am Ende nur elf Sekunden auf die ehemalige Weltcup- und Ski-Classics-Läuferin Seraina Boner, die sich den vierten Sieg in Folge holte.

Am Wochenende zuvor war Mutscheller ebenfalls mit einem zweiten Gesamtplatz beim Adrenalin Track im Rahmen des Pustertaler Skimarathons erfolgreich ins neue Wettkampfjahr gestartet.