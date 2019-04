Starke Belgier schlagen Ägypten 3:0 in Brüssel

Rund eine Woche vor dem Beginn der Fußball-WM in Russland befindet sich Geheimfavorit Belgien bereits in guter Frühform. Das Team von Trainer Roberto Martínez gewann in Brüssel ein Testspiel gegen das ebenfalls für die Weltmeisterschaft qualifizierte Ägypten mit 3:0 (2:0).

Die Offensivstars Romelu Lukaku (27. Minute), Eden Hazard (38.) und Marouane Fellaini (90.+3) erzielten die Treffer für die Gastgeber, bei denen Dortmunds Michi Batshuayi und Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden.

Abwehrchef Vincent Kompany fehlte weiter wegen seiner Verletzung an der Leiste. Die Ägypter mussten auf Liverpools Torjäger Mohamed Salah verzichten, der nach seiner im Champions-League-Finale gegen Real Madrid erlittenen Schulterverletzung noch pausiert.

Belgien bestreitet am 11. Juni seine Generalprobe gegen Costa Rica. Bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) treffen die Red Devils auf Panama, Tunesien und England. Ägypten bekommt es in der Vorrunde mit Gastgeber Russland, dem letzten deutschen Testgegner Saudi-Arabien und Uruguay zu tun.

