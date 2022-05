Starke Auswärtserfolge der Sulmetinger Tennisabteilung

Für die Junioren U18 und die Herren 40 der Tennisabteilung des SV Sulmetingen startete am vergangenen Samstag die Verbandsrunde. Bei sommerlichen Temperaturen setzten sich die Junioren mit nur einem verlorenen Einzel souverän gegen die TA SV Schemmerberg durch und sicherten sich mit 5:1 den ersten Auswärtserfolg. Die Herren 40 verloren dagegen ihr Heimspiel gegen den TC Tannheim mit 1:5. Den Ehrenpunkt sicherte Uwe Rapp, der sein Einzel im Match-Tiebreak für sich entscheiden konnte. Am Sonntag hatten die Herren 30 in der Verbandsrunde ihren ersten Spieltag und gewannen in Berghülen mit einem starken 7:2. Nur ein Einzel und ein Doppel mussten sie abgeben. Am kommenden Wochenende werden auch die Juniorinnen U18 des SV Sulmetingen mit ihrer Verbandsrunde starten. Für die Damen 40 beginnen die Rundenspiele erst im Juni.