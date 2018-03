Starke Auftritte der Erbacher Judo-Jugend

Erbach (sz) - Ein intensives Wochenende liegt hinter den U15-Judokämpfern des TSV Erbach. Die Brüder George und Daniel Udislauri belegten bei einem Sichtungsturnier der U17 Platz drei, bei den Landesmeisterschaften gab es durch Mark Zeiss, Dimitrij Popp und Daniel Paulsin drei Titel.

Judo heißt zwar wörtlich übersetzt der „sanfte Weg“, doch der Weg kann auch lang sein. So ging es für die Brüder George und Daniel Udsilauri bis nach Bamberg zu einem Sichtungsturnier des Deutschen Judobundes der U17-Männer. Hier setzte sich die beiden Erbacher Judoka erneut unter den Augen des Bundestrainers Bruno Tsafack und unter Anleitung der württembergischen Landestrainerin Trixi Kästle in Szene. Mit jeweils Rang drei überzeugte George Udislauri in der Klasse bis 90 Kilogramm und Daniel Kilogramm in der Klasse über 90 Kilogramm als jüngster Jahrgang der U17.

Während die Zwillingsbrüder bereits für die süddeutschen Meisterschaften von den Landestrainern gesetzt waren, wollten sich vier weitere Erbacher bei den Landesmeisterschaften in Kirchheim/Teck das Ticket für die „Süddeutschen“ in Pforzheim besorgen. SebastianVogt, im Süden noch Vizemeister, erwischte keinen guten Tag. Er erkämpfte zunächst in der Hauptrunde einen Sieg und nach einem verlorenen Kampf gegen Anes Velispahic aus Heubach sah es in der Trostrunde nach einem Comeback aus, doch die klare Führung von Vogt fand im Haltegriff des Esslinger Kontrahenten ihr Ende und so blieb dem Erbacher Judoka nur Platz neun.

Als südwürttembergische Meister mit der Last der Favoritenrolle gingen Mark Zeiss (37 Kilogramm), Dimitrij Popp (40) sowie Daniel Paulsin (46) auf die Matte. Zeiss ging souverän durch die Vorkämpfe ins Finale, in dem er nicht nur in Person des Mengener Philipp Pilz, sondern auch im Sieg über Pilz ein Déjà-vu-Erlebnis hatte, das an die südwürttembergischen Meisterschaften erinnerte. Der erste Landestitel für Erbach war gewonnen. Dimitrij Popp war praktisch zeitgleich auf der benachbarten Matte unterwegs und marschierte ebenso zielstrebig in den Endkampf um den Meistertitel. Jannes Rukatukl, der Meister aus Nordwürttemberg, hatte sich auch das Ziel des erneuten Titelgewinns gesteckt. Technisch ausgereifter und mit blitzschnellen Wurftechniken überzeugte Popp und holte Titel Nummer zwei für den TSV Erbach.

Daniel Paulsin hatte ebenso wie eine Woche zuvor erst einmal Schwierigkeiten, seine übliche Geradlinigkeit und damit zum Erfolg zu finden. Im ersten Kampf benötigte er die komplette Zeit für den Sieg. Fortan lief es aber für Paulsin wie gewohnt und er tat es seinen Vereinskollegen gleich, besiegte den Nordwürttemberg-Meister Jonathan Melke aus Heilbronn und holte das dritte Gold für Erbach.

Der TSV Erbach blickt mit drei Landesmeistern und den Zwillingen Udsilauri hoffnungsvoll auf die süddeutschen Meisterschaften in drei Wochen in Pforzheim. Es ist die höchste Wettkampfebene in der Altersklasse U15.