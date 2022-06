Stark übergewichtig durch Corona: Massiver Anstieg bei Kindern

Die Coronapandemie hat starke Auswirkungen auf die Gesundheit vieler Kinder. Das bestätigt nun eine aktuelle Forsa-Umfrage, in der ausgewertet wurde, dass jedes sechste Kind in Deutschland seit Beginn der Krise dicker geworden ist. Home-Schooling, geschlossene Sportvereine oder abgesperrte Spielplätze haben den Trend auch im Landkreis Tuttlingen beschleunigt.Zwiti Eine aktuelle Eltern-Umfrage, die die Deutsche Adipositas-Gesellschaft (DAG) und das Else Kröner-Fresenius-Zentrum (EKFZ) für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München vorgestellt haben, zeigt es deutlich: Fast die Hälfte der Kinder von den befragten Eltern bewegt sich weniger als zuvor, ein Viertel isst mehr Süßigkeiten.

Süßigkeitenkonsum zeigt sich auf der Waage

Und das zeigt sich auf der Waage. „In der Corona-Zeit hat kindliches Übergewicht nach einer längeren Zeit der Stabilisierung wieder zugenommen“, bestätigt auch Dr. Andreas Böckmann, Kinderdiabetologe/-endokrinologe mit Sorge. Er leitender Oberarzt am Klinikum Konstanz, das an das Adipositaszentrum Bodensee angeschlossen ist. Das käme vor allem durch ein Ungleichgewicht zwischen Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauch, sagt er.

Ab wann gelten Kinder als adipös?

Doch ab wann gelten Kinder als adipös, also stark übergewichtig? „Von Adipositas spricht man bei stärkerem Übergewicht. Adipositas gilt als chronische Erkrankung. Als schwerer Adipositas bezeichnet man ein Übergewicht, dass weit über das übliche hinausgeht“, erklärt der Mediziner. In den letzten Jahren hätten sich die Zahlen eigentlich wieder stabilisiert. Mit Beginn der Krise hat sich das allerdings wieder gewandelt.

„Eine Gewichtszunahme in dem Ausmaß wie seit Beginn der Pandemie haben wir zuvor noch nie gesehen. Das ist alarmierend, denn Übergewicht kann schon bei Kindern und Jugendlichen zu Bluthochdruck, einer Fettleber oder Diabetes führen. Schon vor Corona waren 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen von Übergewicht betroffen, sechs Prozent sogar von starkem Übergewicht“, erklärt Dr. Susann Weihrauch-Blüher, Oberärztin an der Universitätskinderklinik Halle/Saale und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter (AGA) der DAG.

Genaue Zahlen für den Landkreis Tuttlingen im Jahr 2022 gibt es aktuell noch nicht. Aber schon nach dem ersten Pandemiejahr 2020 hat sich der Verlauf abgezeuchnet: Wurden im Landkreis Tuttlingen im Jahr 2016 noch 309 Kinder ambulant oder in Krankenhäusern aufgrund ihres starken Übergewichts behandelt, waren es Ende 2020 bereits 350. Die Vergleichswerte aus der Region und aus dem Ländle bestätigen den Trend. In Baden-Württemberg wurden 2020 20 049 Kinder gezählt. 2016 waren es noch 17 297.

Die AOK Krankenkasse geht sogar noch von einem noch viel höheren Wert aus: „In der Statistik können wir nur Kinder erfassen, die tatsächlich in Behandlung waren. Wir haben es sicher mit einer hohen Dunkelziffer zu tun“, sagt Elke Rauls von der AOK.

Kinder aus armen Familien besonders gefährdet

Laut Forsa-Umfrage sind Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien doppelt so häufig von einer ungesunden Gewichtszunahme betroffen wie Kinder und Jugendliche aus einkommensstarken Familien. Die Studie, bei der 1004 Eltern mit Kinder zwischen drei und 17 Jahren befragt wurden zeigt auch: 44 Prozent der Kinder und Jugendlichen bewegt sich weniger als vor der Pandemie, bei Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren sind es sogar 57 Prozent. Auch die körperliche Fitness habe sich seit Beginn der Pandemie bei 33 Prozent der Kinder und Jugendlichen verschlechtert, bei Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren sind es sogar 48 Prozent.

Auch ein Problem: Bewegungsmangel

„Kinder und Jugendliche sind heute immer weniger aktiv. Ein zusätzliches Problem: Jugendliche, die schon zu Übergewicht neigen, sitzen gerne stundenlang allein vor dem Fernseher oder Computer und naschen Fett- und Zuckerhaltiges. Eine Empfehlung bei Gewichtsproblemen bei Kindern ebenso wie bei Erwachsenen ist immer: mehr Bewegung in den Alltag einbauen. Eltern nehmen bei der Vorbeugung eine besonders wichtige Rolle ein“, sagt Elke Rauls. Auch für Dr. Andreas Böckmann steht fest: Eltern mit betroffenen Kindern müssen jetzt etwas für eine „langfristige Normalisierung des Körpergewichts unterhalb der Übergewichtsgrenze“ tun.