Stark aufgespielt

Zum 21. Mal hat der Musikverein Rot am vergangenen Samstag zu seinem Gartenfest im schönen Garten bei der Turnhalle eingeladen. Allerdings zeichnete erstmals das neue dreiköpfige Vorstandsteam mit Harald Dammann an der Spitze für die Organisation federführend verantwortlich. Dem Trio standen einige Dutzend freiwillige Helfer aus den Reihen der aktiven und passiven Mitglieder und weitere dem Verein freundschaftlich verbundene Mitstreiter zur Seite. Das gute Miteinander trug zum Erfolg der Freiluftveranstaltung bei, zumal auch der imaginäre Wettergott weitgehend mitspielte und der allenthalben befürchtete Regen ausblieb.

„Von dem am Samstag nur kurzzeitigen leichten Niederschlag ließen wir uns und unsere Gäste nicht groß aus der Ruhe bringen. Wir haben ihm getrotzt“, sagte Harald Dammann. Den über Erwarten sehr guten Besuch am Samstagabend führte er zu einem guten Teil auf das Gastspiel der „Laupheimer City-Musikanten“ unter der neuen Leitung von Masako Turan zurück. „Die haben schon etliche Freunde mitgebracht.“ Aber auch die 21 Musiker starke Partyband des MV Rot hatte ihre Fans, die nur mit etlichen Zugaben zufriedengestellt werden konnten.

Bis zum Mittagessen am Sonntag ab 11 Uhr füllte sich der Festgarten wieder mit hungrigen und durstigen Festgästen. Bei Grillfleisch, Bratwurst und Beilagen hatte das Publikum an den Vorträgen des Musikvereins Altheim/Weihung mit Dirigent Jochen Müller seinen Spaß. Über das Gastspiel der rund 35 Musiker freute sich denn auch Vorstandsmitglied Harald Dammann. In der Folge musizierte zunächst die Jugendkapelle Rottal und anschließend das Blasorchester des gastgebenden Vereins. Beide spielten unter dem Dirigat von Elisabeth Maier. Bis zum Festausklang hat die Aktiven-Kapelle bei ihrem rund dreistündigen Auftritt die Zuhörer in das Programm einbezogen. Das Motto: „So schön kann Blasmusik sein – Wähle deinen Lieblingstitel“. Drei historische Kinderkarusselle – schon vor Jahren ein Geschenk eines Gönners an den MV Rot – ließen bei den jüngsten Festbesuchern keine Langeweile aufkommen. Die Musik kam gut an, daher konnte sich MV Rot über mangelnden Besuch bei seinem Gartenfest am Wochenende nicht beklagen.