Anton Stark hat die Nase gestrichen voll. Der Rentner wohnt mit seiner Familie am Ortseingang von Riepach und ist vom Durchgangsverkehr direkt vor seiner Haustür mittlerweile ziemlich genervt. Nicht nur, weil die Zahl der Fahrzeuge in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen hat, wie Stark meint. Er ärgert sich vor allem darüber, dass innerorts so gerast wird. Nachts sei die Lage besonders schlimm, sagt Stark: „Dann wird hier durch gebrettert. Viele bremsen gar nicht ab.“ Gemeinsam mit anderen Riepachern kämpft Stark deshalb seit Jahren für die Installation von zwei stationären Blitzanlagen im Dorf – für jede Fahrtrichtung ein Starkenkasten. Das wäre die einzig wirksame Methode, um das Rasen in Riepach zu unterbinden, ist Stark überzeugt. Doch sein Wunsch blieb bislang unerhört. Weder die Gemeinde Tannhausen, noch das Landratsamt ziehen da mit.

Voraussetzung nicht gegeben

Allerdings nicht, weil man den Riepachern keinen Starenkasten gönnt. Die Voraussetzungen dafür seien aktuell schlicht nicht gegeben, erklärt die Sprecherin des Landratsamtes, Susanne Dietterle. In diesem Kontext verdeutlich Dietterle, dass die Behörden das Anliegen von Anton Stark durchaus ernst nehmen und deshalb auch reagiert hätten.

Zunächst einmal mit einem Verkehrsmonitoring. Dabei wurden die Fahrzeuge, die durch Riepach rauschen, gezählt. Das Ergebnis: 1686 Fahrzeuge rollen im Schnitt täglich durch Riepach, darunter 30 Lkws. Zahlen, die laut der Landratsamtssprecherin nicht von einer außergewöhnlich hohen Belastung zeugen.

Problematischer fiel da schon das Ergebnis eine Geschwindigkeitsmessung aus, die vom 26. April bis 8. Mai 2012 in Riepach stattgefunden hat. 85 Prozent der Fahrzeuge waren damals zu schnell unterwegs. Und zwar deutlich zu schnell. Zwischen 72 und 74 Stundenkilometer wurde gefahren. Darauf wurde beim Landratsamt reagiert. „Wir haben einen Geschwindigkeitstrichter eingerichtet. Vor dem Ort wurde Tempo 70 verhängt; außerdem wurde das Ortsschild versetzt und innerorts auf dem Straßenbelag eine große Markierung mit Tempo 50 angebracht.“ Maßnahmen, die laut Dietterle gegriffen haben. Das habe eine zweite Geschwindigkeitsmessung ergeben, die das Landratsamt vom 18. März bis zum 2. April durchgeführt hat. Da wurden die Autofahrer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 54 bis 56 Stundenkilometer gemessen.

Dessen ungeachtet, werde in Riepach auch weiterhin mit mobilen Anlagen kontrolliert, wie Dietterle unterstreicht. Allein sieben Mal im Jahr 2013. Die Beanstandungsquote sei dabei mit im Schnitt 4,5 Prozent eher gering ausgefallen. Deshalb sehe man beim Landratsamt, aber auch bei der Gemeinde keinen Bedarf für das Aufstellen einer stationären Blitzanlage.

Zumal ein solcher Starenkasten nicht ganz billig zu haben ist. Bis zu 20 000 Euro werden dafür fällig. Geld, das die Gemeinde in die Hand nehmen müsste. Aber hier denkt man nicht daran. Bürgermeister Manfred Haase beruft sich auf die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen. Probleme, wie sie in Riepach auftreten, gebe es andernorts auch, teilweise sogar noch viel massiver. „Aber der Staat kann flächenmäßig nun einmal nicht alles bis in den letzten Winkel kontrollieren“, sagt Haase, auch wenn er das Problem in Riepach nicht klein reden will. „Der Ort hat in der Tat ein Problem: Man sieht das Ende bereits beim Hineinfahren“, so Haase, der in diesem Zuge noch einen Appell an die Autofahrer richtet. „Letztlich gebe es doch keine Probleme, wenn sich die Autofahrer einfach an die geltenden Regeln halten würden.“

Stark will sich mit einem solchen Appell nicht zufrieden geben. Er hat sich jetzt mit einem Schreiben an das Verkehrsministerium in Stuttgart gewendet. Die Messergebnisse des Landratsamtes hält der Riepacher für wenig aussagekräftig. Weil nicht in den Abend- und Nachtstunden gemessen wurde, sondern lediglich an Vormittagen. „Und da war natürlich nicht viel los. Da kommt man dann genau zu solchen Ergebnissen.“