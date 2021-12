Stallpflicht wegen Vogelgrippe im Schwarzwald-Baar-Kreis

Die Zahlen sind gewaltig: 345 registrierte Geflügelhalter mit 45 000 Vögeln vom Huhn über die Taube bis zum Strauß gehen dieser Aufgabe in der so genannten Aufstallungsgebotszone nach. So wird vorübergehend das Gebiet genannt, das, grob gesagt, das mittlere und südliche Kreisgebiet umfasst, und in dem seit dem 24. November nichts mehr ist, wie es vorher war.

Vier tote Schwäne in einem Gewässer bei Donaueschingen gaben den Ausschlag: Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, war bei ihnen festgestellt worden. Eine Diagnose, die umgehend eine ganze Reihe von Maßnahmen in Gang setzt. Die unangenehmste und nervenzehrendste für Tierhalter: Stallpflicht für alle Vögel – von den 45 000 registrierten Stück Geflügel im Landkreis sind 20 000 freilaufend.

Für diese gilt nun zunächst für acht Wochen die Stallpflicht – mit Option auf Verlängerung nach dem 17. Januar. Ein ungutes Spiel, das die Geflügelhalter bereits im Winter 2020/2021 und auch im vergangenen Frühjahr mitspielen mussten. Doch das Risiko, dass auch nach dem 17. Januar die Stallpflicht für Legehennen und Co. noch kein Ende hat, ist hoch. Denn die Geflügelpest grassiert offenbar weiter. So wurden mit Stand vom vergangenen Freitag insgesamt 16 tote Wildvögel zur Untersuchung gebracht – sieben davon endeten mit positivem, für die Geflügelhalter also negativem Befund. Betroffen waren nach den vier toten Schwänen eine wilde Gans, ein Bussard und ein weiterer Schwan. Wer einen toten Wildvogel findet, muss das derzeit melden.

Ob die Stallpflicht über den 17. Januar hinaus gilt, „hängt vom weiteren Seuchengeschehen ab“. Doch während der Landkreis gegen die Seuche kämpft, kämpfen Bauern gegen den Stallkoller bei den Hühnern. „Langsam drehen sie durch“, erzählt ein Bauer in der Region. Johannes Hummel vom Hummel-Hof in VS-Obereschach, wo 700 der 1000 Hühner in mobilen Hühnerställen leben, erzählte schon beim letztjährigen Seuchenausbruch, was das bedeutet: Schuhe ausziehen vor jedem Stall – überall steht dafür ein eigenes paar Gummistiefel und vor allem: Auslaufklappen, die vorerst geschlossen bleiben. Zwar sei im Stall selbst grundsätzlich ausreichend Platz für alle Tiere, aber jetzt müssten sie beschäftigt werden, dass sie sich gegenseitig nicht Anpicken. Die Hummels verwenden dafür spezielle Picksteine.

Im Veterinäramt des Landratsamtes aber ist man davon überzeugt, dass die Hühnerhalter in der Region mit dem Ausnahmezustand zurecht kommen. „Klassische Legehennen und Pute sind sehr verträglich und kommen mit der Stallpflichthaltung in alle Regel gut zurecht“, erklärt Pressesprecherin Heike Frank. Bei exotischen Tierarten wie Straußen oder Wassergeflügel allerdings, räumt sie ein, könne es problematisch sein. Andererseits wüssten die Geflügelhalter um das Risiko, das im Falle eines Geflügelpestausbruchs im eigenen Betrieb droht: Das Keulen des kompletten Bestandes.

Alle Geflügel-Halter auf dem Gebiet der Gemeinden Bad Dürrheim, Blumberg, Bräunlingen, Brigachtal, Donaueschingen, Hüfingen, Tuningen, sowie der Gemarkungen Schwenningen, Mühlhausen, Weigheim und Marbach der Gemeinde Villingen-Schwenningen müssen das Geflügel aufzustallen. Dies gilt sowohl für gewerbliche wie für private Haltungen.