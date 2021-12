Stahlkonstruktion wird mit dem Kran eingefügt

Wegen des Neubaus der neuen Brücke aus Stahl und Beton in der Eichhausgasse in Mengen, die auch wieder Zufahrt zu den Stadtwerken werden soll, führt die Ablach im Stadtgebiet derzeit Niedrigwasser. Nachdem die Fundamente ausgehoben, ausgegossen und entsprechend den Vorschriften ausgehärtet sind, konnte nach weiteren Vorarbeiten das Stahlkonstruktionsteil angefahren werden. Am frühen Dienstagmorgen war es dann soweit, dass die Stahlkonstruktion mit einem Autokran in die Verankerung der neuen höheren Fundamente eingelassen werden konnte.

Mitarbeiter des Bauunternehmens Reisch sowie von der Bacher GmbH Stahl- und Metallbau aus Mengen brachten das Metallteil planungsgemäß in seiner Verankerung ein. Ursprünglich sollte die Brücke dann am Mittwoch mit Bitumen versiegelt werden. Wegen wettertechnischer Probleme wurde die Asphaltierung bis in das Frühjahr 2022 hinein verschoben, erklärte Volker Badouin, Sachgebietsleiter Tiefbau in der Mengener Stadtverwaltung, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Weiter teilte Badouin mit, dass man von Seiten der Stadt Mengen gewillt sei, die Brücke schon vor ihrer kompletten Fertigstellung in naher Zukunft für die Fußgänger freizugeben, die an der Ablach unterwegs sind. Aber die gesamte Fertigstellung werde wohl erst im Frühjahr, wenn es die Witterungen wieder zulassen, erfolgen.