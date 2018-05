Staffelstab bei der Lindauer Zeitung geht an Michael Kühn

Die Lindauer Zeitung hat einen neuen Verlagsleiter: Verena Rausch (Zweite von links) gibt den Staffelstab an Michael Kühn weiter, denn sie geht in den Mutterschutz. Kühn kommt von Schwäbisch Media. Er war zuletzt knapp vier Jahre Geschäftsführer bei Regio TV Schwaben in Ulm, davor elf Jahre Marketing- und Vertriebsleiter bei Radio7 in Ulm. Nach den Erfahrungen bei Radio und Fernsehen freut sich Kühn nun, auch das Zeitungsgeschäft kennenzulernen. Über die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Medienprofi aus der eigenen Unternehmensgruppe freuen sich Wilhelm Zürn (rechts), Regionalgeschäftsführer von Schwäbisch Media Lindau-Allgäu, und LZ-Redaktionsleiter Dirk Augustin. Foto: Christian Flemming