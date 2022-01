Ständchen der Meckenbeurer Musikvereine treffen ins Schwarze

In kleinen Gruppen haben Musikerinnen und Musiker aus den drei großen Musikvereinen der Schussengemeinde Weihnachtsständchen gespielt und damit auf Weihnachten eingestimmt. Zu hören waren sie nicht nur im Wohnpark St. Georg, im Altenheim sowie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Liebenau, sondern auch bei zahlreichen Menschen sowie einigen Firmen.

Groß war die Freude über den musikalischen Weihnachtsgruß, so kam es bei den Akteuren aus Brochenzell, Kehlen und Meckenbeuren an. Als Dankeschön erhielten sie Spenden, die sie weiterreichten an den Meckenbeurer Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben e.V.“.

Dank für eine „tolle Aktion“

Unterstützt werden damit Kinder in Not und schwieriger Lebenssituation hier in der Region. „Eine tolle Aktion der hiesigen Musikvereine“, danken die Verantwortlichen von „Musik hilft Menschen der Region“. Allen Musikerinnen und Musikern, die mitgewirkt haben, und allen Spenderinnen und Spendern gilt das „Dankeschön“ aus Hungersberg.

Mehr unter www.musik-hilft-menschen.de