Städtische vhs bietet Grafikkurse an

Friedrichshafen (sz) - Das richtige Layout ist keine Geschmackssache, sondern kann gelernt werden. Dazu hat die Volkshochschule (VHS) Friedrichshafen einen Profi an der Hand: Daniel Schaffer aus Wien. Er ist gelernter Grafikdesigner und berät Unternehmen im Bereich Brand Strategy und Visual Identity. Im März starten an der VHS drei von Schaffer geleitete Online-Seminare zu Editorial Design, Business E-Books und dem Programm Adobe Indesign.

Im Lehrgang Editorial Design geht es um die Wahl des geeigneten Formates, über den Satzspiegel, das Layout der Einzelseite, die geeignete Schrift, das aussagekräftige Foto bis hin zum Druck. Der Kurs startet am Dienstag, 8. März, und ist laut VHS ideal für alle, die beispielsweise Broschüren oder Anzeigen gestalten. Ebenso profitieren davon Entscheidungsträger, die mit Gestaltungsprozessen zu tun haben und im Austausch mit Werbeagenturen oder Druckereien stehen. Der Lehrgang erstreckt sich über elf Abende und kann bequem von zu Hause aus besucht werden.

Speziell für Unternehmen bietet die VHS mit Daniel Schaffer einen Lehrgang „Business E-Books: Das E-Book fürs Marketing“ an. Hier geht es intensiv darum, wie man Kunden als Newsletter-Abonnenten mittels eBooks gewinnen kann, ihre wachsende Bedeutung im Vergleich zur herkömmlichen Webseite und darum, wie man zielgruppenorientiert, informativ, interessant und ansprechend E-Books entwirft. Der Online-Lehrgang startet am Mittwoch, 9. März, und geht ebenfalls über elf Abende.

Wer zunächst einfach mal in Adobe Indesign einsteigen möchte, ist in einem Grundlagenkurs Indesign mit Start am Samstag, 12. März, genau richtig. Ein Kurs für Fortgeschrittene findet Ende Juni statt. Zunächst lernt man die wesentlichen Funktionen des Programms kennen und gestaltet einfache Layouts mit Texten, Bildern und Grafiken. Im Fortgeschrittenenkurs werden Absatz-, Zeichen- und Objektformate eingesetzt und Automationsmöglichkeiten sowie die Erstellung von interaktiven Dokumenten vorgestellt. In den Kursen wird viel geübt, so dass man nach den zwei Tagen das Erlernte sofort umsetzen kann.