Städtepartnerschaft trotz Pandemie

Bopfingen pflegt schon seit mehr als 30 Jahren eine Städtepartnerschaft mit Beaumont in der Auvergne, Frankreich. Nach 2019 war pandemiebedingt zunächst an gemeinsame Aktionen nicht zu denken. Umso größer war die Freude, als Mitte Oktober die Einladung zur Teilnahme an den Adventsmarkt in Beaumont kam. In den darauf folgenden Wochen verschlechterte sich zwar die Lage der Pandemie, vor allem auf deutscher Seite, aber eine kleine Delegation des Vereins für Städtepartnerschaft konnte dennoch am 26. November nach Beaumont reisen. Die Freude war dementsprechend groß. Im kleineren Rahmen als üblich und unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen fand am Samstag, 27. November, der Markt statt. Weniger Aussteller und auch weniger Publikum. Dennoch war es eine gelungene Veranstaltung. Das selbstgebackene Weihnachtsgebäck, Stollen und Bopfinger Bier fanden reißenden Absatz. Dazu noch Weihnachtslikör und Ipfnudeln. Das Wochenende war geprägt von gelebter Freundschaft, Herzlichkeit und Gastfreundschaft.