Städtepartnerschaft mit Kaplice ist für Ellwangen kein Thema

Böhmerwäldler Johann Jungbauer würde gerne eine Brücke zum Nachbarstaat Tschechien bauen. Deshalb schlägt er eine Städtepartnerschaft zwischen Ellwangen und Kaplice vor. Wie realistisch ist das – 76 Jahre nach Kriegsende und 75 Jahre nach der Vertreibung? Redakteur Alexander Gässler hat bei Anselm Grupp, dem Leiter des Kultur- und Presseamts, nachgefragt.

Herr Grupp, wie steht die Stadt Ellwangen zu einer offiziellen Städtepartnerschaft mit Kaplice oder einer anderen tschechischen Gemeinde?

Bislang gibt es eine Patenschaft mit dem Kreis Kaplitz, die aber heute mehr oder weniger nur noch auf dem Papier steht. Sie hat in der Zeit nach der Gründung in jedem Fall ihre Berechtigung gehabt, fand doch eine Vielzahl von Begegnungen sowohl in Ellwangen als auch im Kreis Kaplitz statt. Heute aber muss man so ehrlich sein und sagen, dass sich diese Patenschaft überholt hat, weil es keine direkten Anknüpfungspunkte und auch keine Personen oder Vereine mehr gibt, welche die Patenschaft mit neuem Leben erfüllen könnten. Damit erübrigt sich auch die Frage zur Gründung einer Städtepartnerschaft.

Welcher formaler Voraussetzungen bedarf es für eine Städtepartnerschaft?

Formal wichtigste Voraussetzung für die Gründung einer Städtepartnerschaft ist ein Gemeinderatsbeschluss der jeweiligen Städte und der Abschluss eines Partnerschaftsvertrags. Diese Verträge haben keine rechtliche, jedoch eine moralische Verbindlichkeit.

Was würde es kosten, eine Städtepartnerschaft anzubahnen, umzusetzen und zu pflegen? Welche Erfahrungswerte gibt es aus der Partnerschaft mit Langres und Abbiategrasso?

Das lässt sich pauschal nicht in Euro und Cent sagen, sondern ist immer davon abhängig, wie aufwändig die Vorbereitungen sind und in welchem Rahmen die Begegnungen stattfinden. Im städtischen Haushalt stehen in aller Regel 20 000 bis 25 000 Euro zur Verfügung. Wenn es in der Vergangenheit aber ein besonderes Jubiläum zu feiern gab, dann wurde dieser Ansatz auch mal erhöht. Ansonsten werden mit diesen Mitteln unter anderem kulturelle und sportliche Begegnungen von Vereinen unterstützt, Präsentationen der Stadt bei Messen in Langres und Abbiategrasso gefördert oder auch die Kosten für den Schüleraustausch zwischen den Städten abgefedert.

Gab es in der Vergangenheit Gespräche mit den Verantwortlichen in Kaplice? Wie ist die Resonanz in Tschechien?

Wir haben das Thema schon vor geraumer Zeit intern besprochen und kamen dabei zu dem Schluss, dass ein Ansatz für eine Städtepartnerschaft aus den bereits genannten Gründen nicht gegeben ist.

Gibt es eine realistische Chance, dass sich der Gemeinderat mit einer möglichen Städtepartnerschaft mit Kaplice befasst?

Aus dem genannten Grund ist das für uns aktuell kein Thema. Eine Städtepartnerschaft lebt immer vom Engagement einzelner Personen. Wenn Sie aber keine Bürgerinnen und Bürger oder engagierte Vereine haben, die sich hier einbringen wollen oder die einen direkten Bezug zu der vorgeschlagenen Stadt haben, dann sollte man nicht etwas bemühen, was keine Aussicht auf Erfolg hat.

Warum ist die Patenschaft über die Heimatvertriebenen aus dem Böhmerwald in den vergangenen zehn Jahren eingeschlafen?

Ich würde nicht „eingeschlafen“ sagen, sondern nochmals das Wort „überholt“ als passender empfinden. Es war in den 1980er Jahren richtig, diese Verbindung einzugehen. Die Heimatvertriebenen sind aber mittlerweile sehr gut integriert, und so hat der Verlust der Heimat, den die Kriegsgeneration und auch die darauffolgende Generation so schmerzhaft empfinden mussten, nicht mehr die Bedeutung wie in den unmittelbaren Jahren nach dem Krieg. Dass immer wieder an das kulturelle Erbe mit Ausstellungen oder anderen Veranstaltungsformen erinnert wird, ist wichtig und sollte auch zukünftig beibehalten werden, eine Städtepartnerschaft aber braucht es dafür nicht.