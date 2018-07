Stadtwette bei „Wetten, dass..?“ vor dem Comeback

Halle/Mainz (dpa) - Bei der „Wetten, dass..?“-Sendung am 12. Februar in Halle gibt es möglicherweise wieder eine Stadtwette. Das bestätigte das ZDF in Mainz. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Die „Bild“-Zeitung berichtete, die Stadtwette werde im Zuge der Überarbeitung des Konzepts nach dem schweren Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch wieder eingeführt. Seit 2008 habe es keine Stadtwette mehr gegeben.

Koch war Anfang Dezember bei „Wetten, dass..?“ in Düsseldorf verunglückt, die Live-Show wurde daraufhin abgebrochen. Zu den Gästen der Sendung am 12. Februar in Halle gehören Robbie Williams und seine Bandkollegen von Take That, „Tatort“-Kommissarin Maria Furtwängler und Altstar Udo Lindenberg, der sein Musical „Hinterm Horizont“ präsentiert.