Stadtwerke verzichten auf Gebühr für Photovoltaikanlagen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Bayern die Impfpriorisierung schon Mitte bis Ende Mai aufheben, entgegen der Impfverordnung des Bundes. Baden-Württemberg will dagegen an der bisherigen Strategie festhalten, wie Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) auf Anfrage mitteilte.

"Jede Impfdosis, die zu uns kommt, wird rasch verimpft", so Lucha auf Nachfrage der "Schwäbischen Zeitung".

Noch haben wir nicht genug Impfstoff.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne)

Sobald ausreichend Impfstoff zur ...